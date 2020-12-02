Частичная демобилизация объявлена в Азербайджане

02 декабря 2020, 06:35

Среди военнослужащих, которых решено демобилизовать в Азербайджане с сегодняшнего дня, - многодетные родители, опекуны инвалидов первой группы и несовершеннолетних родственников.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября в Азербайджане в связи с боевыми действия в Нагорном Карабахе было введено военное положение.

Карабахский конфликт обострился с 27 сентября. Боевые действия велись до 10 ноября. Эскалация завершилась подписанием соглашения, по которому Азербайджан не только сохраняет контроль над занятыми в ходе боев территориями, но и получает несколько районов, контролируемых на тот момент Армией обороны. 20 ноября азербайджанские военные заняли Агдамский район и семь сел Мартакертского района Нагорного Карабаха, так как по прежнему административному делению они относились к Агдамскому району. 25 ноября Азербайджан установил контроль над Кельбаджарским районом (армянское название Кельбаджара - Карвачар), а 1 декабря - над Лачинским районом, за исключением коридора шириной пять километров, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 1 декабря распоряжение о демобилизации нескольких категорий военнослужащих, которые были призваны на военную службу в конце сентября в связи с обострением карабахского конфликта, пишет "Спутник-Азербайджан" со ссылкой на официальный сайта главы государства.

Согласно распоряжению, с сегодняшнего дня, 2 декабря демобилизованы военнослужащие, имеющие трех и более детей; лица, под опекой которых находятся инвалиды первой группы; лица, под опекой которых находятся несовершеннолетние братья или сестры; являющиеся единственным ребенком в семье. Кроме того, демобилизации подлежат военные, чьи отцы или братья погибли в ходе боевых действий, родственники погибли при обстрелах территории Азербайджана, а также учащиеся высших учебных заведений, сообщает 1news.az.

Президент Азербайджана также распорядился демобилизовать раненных в ходе боевых действий, лиц, которые были признаны негодными в военной службе в мирной время и считающиеся ограниченно годными в военное время.

Напомним, что перемирие в зоне карабахского конфликта было объявлено после подписания совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении, текст которого размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.