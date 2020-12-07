Медицинские работники. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

07 декабря 2020, 11:32

14 больных COVID-19 задержаны в Азербайджане за нарушение карантина

Сотрудники МВД Азербайджана в выходные дни провели рейды по общественным местам, задержав 14 активных больных коронавирусом. Десять из них подверглись уголовному преследованию.

Как сообщал "Кавказский узел", в двух городах и восьми районах Азербайджана до 14 декабря продлен особый карантинный режим, введенный 7 ноября в связи со второй волной коронавируса. Там прекращена работа общественного транспорта и большинства предприятий и учреждений, все учебные заведения были переведены на дистанционное обеспечение. Маски надо носить не только в закрытых помещениях, но и на улице. Ужесточение карантинного режима часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей сочли неоправданным и чрезмерным, другие отнеслись с пониманием к таким мерам. Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла назвал локдауны малоэффективными.

Азербайджан лидирует на Южном Кавказе по абсолютному приросту случаев заражения коронавирусом. Так, с 5 по 6 декабря их было 4356. На главной странице "Кавказского узла" не менее чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За субботу и воскресенье (5-6 декабря) сотрудники МВД задержали в общественных местах 14 активных больных коронавирусом. Из них 13 были возвращены домой на самоизоляцию, один госпитализирован.

Против 10 задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов" (УК 139-1.1), передало сегодня информацию МВД Азербайджана информагентство АПА. Подозреваемым грозит до трех лет заключения.

Нарушители карантина подвергались в Азербайджане задержаниям и уголовному преследованию и во время первой волны коронавируса. Так, 6 апреля был арестован владелец заведения общепита, работающего вопреки объявленному карантину, и еще пять человек, задержанных на улицах. За нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса, в Азербайджане весной оштрафовали тысячи человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу можно узнать в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Система электронных пропусков в общественные места введена на Ставрополье", "Эпидемия коронавируса не помешала запустить дополнительные поезда в Сочи", "Чечня вышла на второе место в СКФО по числу пациентов с коронавирусом".

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