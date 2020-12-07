Эпидемия коронавируса не помешала запустить дополнительные поезда в Сочи

07 декабря 2020, 01:47

С 25 декабря на новогодние праздники будет курсировать дополнительный поезд из Москвы до "Роза Хутор" на фоне эпидемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 15 декабря ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, в том числе масочный режим и самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом на Кубани неоднократно продлевался. В октябре очередное продление отпугнуло туристов из Сочи.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Краснодарском крае, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Дополнительный поезд из Москвы в Сочи будет запущен с 25 декабря. Он будет отправляться в 19.50 мск с Казанского вокзала и следовать до "Красной Поляны" 25, 27, 29 декабря и 5 января через Адлер по специальному расписанию. Обратно поезд будет направляться со станции Роза Хутор 3, 5, 7 и 9 января в 19.48 мск, пишет 6 декабря "Живая Кубань" со ссылкой на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании".

Продажа билетов уже открыта. Стоимость поездки в плацкартном вагоне – от 3 515 рублей, купейном – от 4 363 рублей, СВ – от 11 702 рублей, сообщается на сайте "Российских железных дорог".

6 декабря в Краснодарском крае умерли шесть человек из числа зараженных коронавирусом. Общее число умерших пациентов с COVID-19 с начала пандемии достигло 643. В регионе за сутки выявлено 172 новых случая инфицирования в 31 муниципалитете, сообщает "Югополис".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина можно узнать в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".