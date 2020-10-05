Борьба с коронавирусом в Сочи отпугнула туристов

05 октября 2020, 04:45

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлен в Краснодарском крае до 16 октября. Это привело к снижению числа туристов. Несмотря на бархатный сезон и продленные каникулы в школах некоторых регионов России отдыхающие не едут на курорт. Гостиницы и отели вынуждены снижать цены.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в школах столицы каникулы начнутся сегодня, 5 октября и продлятся до 18 октября, тогда как обычно они длятся неделю. Связано такое решение с ситуацией по коронавирусу в Москве. При этом Собянин также отметил, что продолжительность продленных каникул будет зависеть от роста заболеваемости коронавирусом, пишут "Ведомости".

Увеличенные школьные каникулы в Москве лишь частично совпадают по времени с бархатным сезоном в Сочи, который в зависимости от погодных условий длится с середины сентября до середины или конца октября. В это время температура воздуха здесь прогревается до +25 градусов, а вода - до +24 градусов, пишет "Сочи по плану".

Направление Москва - Сочи особенно популярно у россиян с июля по сентябрь. Прямые рейсы по направлению выполняют 13 авиакомпаний, причем большинство из них - ежедневно. Длительность перелета прямым рейсом - два часа 20 минут, сообщает aviasales.ru.

Число туристов в Сочи значительно снизилось

С 1 октября гостиницы и отели Сочи разного уровня звездности предлагают всевозможные осенние акции и скидки на семейный отдых. Стоимость десятидневного отдыха с полным пансионом в октябре семье из четырех человек обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. В стоимость в большинстве случаев включено проживание в номерах со всеми удобствами, трехразовое питание, услуги интернета, тренажерные залы, бассейны, а в некоторых случаях даже лечение.

Однако, по словам опрошенных 4 октября корреспондентом "Кавказского узла" отельеров, похолодание, участившиеся дожди и продление режима повышенной готовности в Краснодарском крае в связи с коронавирусом значительно снизили число желающих приехать в Сочи туристов, тем более с детьми.

Власти Краснодарского края приняли решение продлить режим повышенной готовности в связи с коронавирусом до 16 октября. Жителям региона старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, предписана самоизоляция.

Впрочем, некоторые отели курорта пользуются популярностью у семей с детьми, несмотря на сохранившиеся ограничения. Это, в частности, отель "Богатырь" в Имеретинской низменности Адлера и санаторий "Октябрьский" в Центральном районе Сочи. По словам сотрудников этих отелей, места для семей с детьми в октябре, равно как и в другие месяцы межсезонья, здесь забронированы почти на 100 процентов.

Сотрудник пресс-службы мэрии Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Сочи, согласно постановления №611 губернатора Краснодарского края, "по-прежнему сохраняется масочный режим при нахождении в объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте".

"Запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным участием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. Жителям старше 65 лет, а также гражданам с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями следует соблюдать режим самоизоляции», - сообщил сотрудник пресс-службы.

В Краснодарском крае 4 октября выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 14 387. 291 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С октября в отеле "Жемчужина" спрос на номера снижается

Туристка из Самары Елена Лучинина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что отдыхала в Сочи с подругой. Они жили к отеле "Жемчужина" около месяца. "У меня двое несовершеннолетних детей [...] С 1 сентября они пошли в школу, а второго сентября я вылетела в Сочи. Никакого карантина в школе, где учатся мои дети, нет. Я их оставляю на свою маму всегда. Она у меня педагог. Я уверена в ней. В семье основной кормилец я, и поэтому моя мама понимает, что мне надо дать возможность поправить здоровье. Я с моей школьной подругой все время прилетаем в Сочи только в сентябре и, конечно, без детей. Как можно отдыхать с детьми - я не представляю", - рассказала она.

По словам Лучининой, "лучшее время в Сочи для отдыха - это сентябрь". "С октября уже холодно, дожди. Потом, услышали по радио новость, что в Сочи продлили режим повышенной готовности. Какой это отдых, если боишься заразиться? Считаю, что безответственно в такой период вести детей в Сочи, хотя в отеле "Жемчужина" предлагают семейный отдых. Там для семейных хорошие скидки. Мы с подругой месяц прожили в "Жемчужине" в двухместном номере за 100 тысяч рублей на двоих. Мы скинулись по 50 000 рублей. Сюда входило трехразовое питание и пользование пляжем", - рассказала женщина.

По ее словам, билеты они тоже смогли приобрести со скидками. "Мои работающие знакомые никто не собирается в Сочи в осенне-зимний период. Только вот пенсионеры, думаю, рады Сочи круглогодично. Родители подруги купили недорогие туры в октябре в пансионат «Знание» с лечением", - сказала Елена Лучинина, которая работает организатором культурных мероприятий.

Сотрудник ресепшена гостиницы "Жемчужина" рассказала корреспонденту "Кавказского узла, что с октября спрос на гостиничные номера снижается, а также удешевляется проживание. «У нас с 1 октября хорошие скидки на семейный отдых, а также пенсионерам, людям, которые стремятся отдохнуть недорого. Мы предлагаем двухместные номера от 1000 рублей в сутки», - рассказала сотрудница отеля Олеся.

Семьи с детьми практически не останавливаются в гостинице "Звездная"

Сотрудник гостиницы "Звездная" Олег сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в гостинице действуют октябрьские скидки. "Заказать номер можно как заблаговременно, так и непосредственно по прибытии в отель", - сказал он.

Цены в «Звездном» - от пяти до десяти тысяч рублей за ночь. Однако, по словам Олега, "свободных номеров всегда мало, даже в межсезонье". Он связал это с тем, что в гостинице останавливаются на отдых и по делам бизнесмены. «У нас практически не останавливаются гости с детьми, хотя семейный отдых мы предлагаем всегда», - добавил Олег.

Москвич Алексей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он приехал в Сочи на семинар, который проходит с 1 по 10 октября. «У меня есть сын-третьеклассник, но я никогда бы не взял его с собой на отдых Сочи в октябре, потому что для меня в Сочи преимущественно не отдых, а работа. Я не думаю, что кто-то поедет в Сочи с детьми после окончания сезона, в октябре. Для детей главное в Сочи - это море. Для чего им приезжать в Сочи без возможности искупаться и, тем более, когда дети начинают учебу в сентябре? Даже если в какой-то школе и объявлен карантин, но обучение дистанционное-то никто не отменял. А какие могут быть уроки на курорте? Отдых в Сочи на осенних каникулах тоже не оправдан. Не у всех родителей отпуска совпадают с каникулами детей», - считает он. При этом Алексей добавил, что рад, что к гостинице "практически нет детей".

В гостинице "Богатырь" детям всегда рады

Сотрудник расположенной в Имеретинской низменности гостиницы "Богатырь" рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что здесь детям всегда рады. По его словам, "Богатырь" - лучший семейный отель в городе, так как здесь все сделано в сказочной форме, а рядом находится не только море, но и всевозможные детские развлечения, например, тематический парк аттракционов".

«У нас все номера на октябрь забронированы родителями с детьми. У нас уже постоянные клиенты, которые приезжают из года в год и в межсезонье. Сейчас начнутся осенние каникулы, многие школы страны на карантине или на каникулах, и родители едут к нам с детьми круглогодично», - рассказал он.

По его словам, на время школьных каникул в гостинице почти нет свободных номеров, так как их бронируют заранее.

Семья Ильюшиных из Санкт-Петербурга заехала в отель «Богатырь» 1 октября с двумя детьми. Николай и Ирина рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что приезжали в этот отель еще до рождения детей, потому что здесь «очень красиво и демократичные цены».

«Сейчас у нас с супругом отпуска за свой счет - мы работаем в одной фирме. Решили провести здесь 10 суток в октябре. Номер с питанием обошелся нам всего в 20 тысяч рублей. Тут сказочно красиво, много детей с родителями разных возрастов. Рядом море и, конечно, это сказка. По сравнению с Санкт-Петербургом в Сочи в октябре еще тепло. На пляже не так многолюдно, но люди еще купаются. Мы с супругом тоже купаемся. Много разных южных фруктов тут продают на небольших рынках местные жители. Много всяких кафе, готовят национальные блюда», - сказала Ирина Ильюшина.

Санаторий "Октябрьский" ориентирован на семейный отдых

Санаторий "Октябрьский", по словам его сотрудницы Натальи, известен семейным отдыхом. «У нас санаторий специализируется на семейном круглогодичном отпуске. Сюда приезжают постоянные наши клиенты. В основном это железнодорожники с детьми. Санаторий ведомственный и принадлежит ОАО «РЖД». У нас хорошие скидки, и все школьные каникулы родители проводят у нас с детьми. У нас есть свой зоопарк - единственный в Сочи с таким разнообразием диких животных. У нас есть тигры, рыси, пумы, гепарды и даже лигр, родившийся от скрещивания льва и тигра. Есть верблюды, козы, обезьяны, медведи и другие животные», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". При этом, по ее словам, в санатории "очень демократичные цены".

Семья Волошиных из Краснодара подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что ежегодно в межсезонье отдыхает в сочинском санатории «Октябрьский». «Наши дети, можно сказать, выросли тут - мы здесь с их рождения отдыхаем», - сказала Ольга Волошина.

Владельцы мини-гостиниц посетовали на отсутствие отдыхающих

Владельцы сочинских мини-гостиниц в межсезонье готовы сдавать номера по 500 рублей на четверых.

«Мы сделали к нашему дому пристройки - получилась мини-гостиница. Но спрос на нас только в сезон с мая по конец сентября. В октябре цены падают в десять раз. Никто к нам не едет - полно конкурентов среди больших гостиниц [...] Конечно, легче и лучше отдохнуть в дешевом комфортабельном отеле за маленькие деньги в межсезонье, чем у нас, поэтому снижаем цены и предлагаем по 500 рублей в сутки с четырех человек за комнату с холодильником, газовой печкой и душем», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица мини-гостиницы на Мамайке Людмила Агафонова.

«Номерной фонд в Сочи огромный. Места всем хватит, особенно в межсезонье, когда отели пустеют, и цены сбавляются в гостиницах от одной до пяти звезд», - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Сочи.