Власти продлили режим повышенной готовности на Кубани

30 сентября 2020, 20:21

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 16 октября. Жителям региона старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, предписана самоизоляция.

Как сообщал "Кавказский узел", режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Краснодарском крае неоднократно продлевался, в том числе 2 сентября.

В Краснодарском крае к 30 сентября число зараженных COVID-19 за период пандемии составило 13 987. Из них 10 519 выздоровели, 278 умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня продлил режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19 до 16 октября. В регионе сохраняется масочный режим, запрещено проведение деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется запрет на проведение развлекательных и культурных мероприятий. Жителям старше 65 лет, а также тем, кто страдает заболеваниями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями предписано соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте краевой администрации.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".