Чечня вышла на второе место в СКФО по числу пациентов с коронавирусом

06 декабря 2020, 13:24

За сутки Чечня поднялась с четвертого на второе место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу активных больных COVID-19, уступив лишь Ставропольскому краю. Лидером в округе по суточному приросту случаев заражения осталось Ставрополье, а первенство по числу новых смертей от коронавируса удержал Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря Чечня осталась на четвертом месте среди регионов СКФО по числу активных больных, хотя в республике был зафиксирован значительный прирост активных больных – с 1822 до 2245. Наибольший в округе прирост числа активных больных и новых случаев заражения был зарегистрирован в Ставропольском крае, а Дагестан лидировал в округе по числу умерших от коронавируса за сутки.

30 ноября Чечня наряду с Калмыкией и Москвой вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. Согласно исследованию издания, в республике смертность в период пандемии выросла на 53% по сравнению с теми же месяцами 2015-2019 годов, а в сентябре рост смертности в Чечне составил 71% по сравнению с данными прошлых лет.

В СКФО сегодня насчитывается 13657 пациентов с коронавирусом. Лидером в округе по этому показателю остается Ставропольский край (2775 активных больных), а Чечня, где активных больных 2356, вышла на второе место в округе. В Кабардино-Балкарии пациентов с коронавирусом сегодня 2279, в Карачаево-Черкесии – 2209, в Северной Осетии – 1566, в Ингушетии – 1353, а в Дагестане – 1119, следует из данных сайта "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основании данных Роспотребнадзора и Минздрава.

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 853 человек в СКФО. Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано на Ставрополье (230). Чечня, как и днем ранее, занимает второе место по этому показателю (141 человек), Дагестан – третье (124). В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии зарегистрировано по 98 новых случаев заражения, в Северной Осетии – 83, а в Ингушетии – 79.

Таким образом, общее число зараженных в СКФО с начала пандемии выросло сегодня до 99873, из них 29097 – в Ставропольском крае. В Дагестане за весь период пандемии заразились 19695 человек, в Кабардино-Балкарии – 13294, в Карачаево-Черкесии – 12789, в Ингушетии – 9967, в Северной Осетии – 9847, а в Чечне – 5184.

К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Умершими от коронавируса за сутки в СКФО числятся 22 человека. Наибольшее число умерших, как и сутками ранее, зарегистрировано в Дагестане, где скончались восемь человек. Ставрополье и Чечня по-прежнему занимают второе и третье место по этому показателю, там за сутки умерли соответственно четыре и три человека. Еще три человека скончались в Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии зафиксированы две смерти от коронавируса за сутки, а в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – по одной.

Общее число смертей от COVID-19 достигло в округе, таким образом, 2130. По этому показателю с большим отрывом лидирует Дагестан, где с начала пандемии умерли от коронавируса 1004 человека. На Ставрополье умерших 587, в Кабардино-Балкарии – 227, в Ингушетии – 117, в Чечне – 80, в Северной Осетии – 79, а в Карачаево-Черкесии – 36, следует из публикации.

Официальная статистика неоднократно подвергалась критике, особенно касательно числа смертей. Так, многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Напомним, по данным на 1 января, наиболее населенный регион СКФО - Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Отметим, что в начале декабря представители властей Чечни акцентировали внимание жителей на угрозе распространения COVID-19. Так, 2 декабря глава оперштаба Магомед Даудов пригрозил жителям республики высокими штрафами за несоблюдение профилактики коронавируса, а муфтий Чечни Салах Межиев 3 декабря призвал пожилых жителей региона отказаться от посещения мечетей. Чеченские чиновники, как и прежде, пренебрегают масочным режимом на фоне угроз штрафовать жителей, которые не соблюдают меры профилактики COVID-19, указали пользователи Instagram.

Глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".