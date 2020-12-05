Пользователи соцсети раскритиковали чиновников Чечни за пренебрежение профилактикой COVID-19

05 декабря 2020, 09:28

Чеченские чиновники пренебрегают масочным режимом на фоне угроз властей региона наказывать штрафами жителей, которые не соблюдают профилактику по COVID-19, отметили пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель парламента Чечни Магомед Даудов 2 декабря пригрозил жителям региона высокими штрафами за несоблюдение профилактики коронавируса на фоне роста заражений COVID-19. 3 декабря глава регионального муфтията Салах Межиев призвал пожилых жителей региона не отказаться от посещения мечетей.

За сутки с 3 по 4 декабря в Чечне зафиксировано 125 новых заражений коронавирусом, от COVID-19 скончались три пациента. Общее число заражений за все время пандемии в регионе достигло 4856, а общее число смертей – 74, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф". Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Чечне, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Запись о критике Даудов в адрес жителей, которые пренебрегают профилактикой коронавируса, была размещена 3 декабря на странице Instagram-паблика chp_checnya, на который подписаны около 72 тысяч пользователей. К 08.55 мск 5 декабря публикация набрала 23,5 тысячи просмотров и 75 комментариев.

Запись сопровождена роликом, на кадрах которого Магомед Даудов обсуждает масочный режим с главой регионального муфтията Салахом Межиевым. На видео оба без медицинских масок. Авторы большинства комментариев задались вопросом почему Даудов и Межиев не носят индивидуальные средства защиты.

"А где ваша маска?" – задался вопросом пользователь issa___________________issa.

"А что сами вы не носите маски?" – спросил также пользователь 777ggg777ggg777ggg777.

"В первую очередь на него надо большую маску одеть", - поддержал это мнение piriev_isa_05.

"Сами без маски сидят", – отметил также ramazan.lianov.

Другая часть комментаторов возразила, что маски надевать нужно вне зависимости, носят их чиновники или нет. "Нужно надевать маску на улице, везде. Это для вашей и нашей защиты от COVID-19, чтобы не заболеть. Делайте все, как просят. Я как законопослушный везде на улице, дома, хоть во дворе надеваю маску", – написал пользователь ts_akkaunt.

Глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Запись об усилении контроля за соблюдением профилактики COVID-19 в Чечне также была опубликована в Instagram на странице chechnyatoday_95, на которую подписаны около 342 тысяч пользователей. К 09.00 мск 5 декабря публикация набрала 838 отметок нравится и 124 комментария. Некоторые из пользователей обратили внимание на переполненные автобусы.

"Насчет социальной дистанции. Магомед Даудов, распорядитесь, пожалуйста, чтобы автобусы и маршрутки не набивались стоячими пассажирами", – написал пользователь gihsbpmgpbsnwsiagmbon.

Другие комментаторы согласились с ужесточением контроля профилактики коронавируса. "Не думаю, что есть еще какой-то выход, сколько предупреждают просят! Все бестолку некоторым", – считает пользователь tyrpal_ahi9587.

Анонс о штрафах для нарушителей ограничений по COVID-19 был опубликован также 4 декабря в Instagram-паблике chp.chechenya, на который подписаны около 171 тысячи пользователей. К 09.00 мск 5 декабря публикация набрала 13,5 тысячи просмотров и 27 комментариев. Большинство авторов раскритиковали власти региона.

"И почему они сами без маски ходят?" – поинтересовался пользователь i_rich_043.

"А почему вы не носите маску? <…> Сами покажите, как надо и они [жители] возьмут пример с вас", – отметил пользователь krutoy__bom.

Отношение властей Чечни к угрозе коронавируса менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".