Активисты упрекнули абхазские власти в недостаточной профилактике COVID-19

20 августа 2020, 22:22

Власти Абхазии плохо организовали работу по профилактике коронавирусной инфекции в условиях роста числа зараженных и нехватки медперсонала, заявили активисты. С открытием курортного сезона необходимо было позаботиться об ограничениях в связи с COVID-19, сочли опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в Гудаутском госпитале из-за роста числа инфицированных коронавирусом не хватает младшего медперсонала. 17 августа Минздрав Абхазии обратился к жителям, попросив оказать волонтерскую помощь. Ухудшение ситуации с COVID-19 связано с открытием границы для туристов, предположили пользователи Facebook. 18 августа шесть грузинских неправительственных организаций обратились к правительству страны с просьбой оказать Абхазии гуманитарную и медицинскую помощь. Последние наблюдения показывают, что коронавирус у пациентов стал протекать более агрессивно, заявил Минздрав Абхазии.

1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии, ее ежедневно пересекает около 30 тысяч человек. Минздрав Абхазии 7 августа сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом, однако связал это с несоблюдением санитарных норм в сухумской больнице, а не с наплывом туристов. На следующий день был диагностирован первый в Абхазии случай заражения COVID-19 среди отдыхающих из России. Группа врачей из Москвы была направлена на неделю в Гудаутскую больницу для помощи абхазским коллегам в лечении пациентов, инфицированных коронавирусом. Повторного закрытия границ не будет, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на фоне роста числа зараженных.

Активисты призвали Минздрав Абхазии ввести ограничительные меры

Активисты опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали действия властей Абхазии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В Абхазии в работе госструктур нет слаженности, что приводит к малой информированности населения и потере бдительности местных жителей, говорится в обращении, опубликованном 15 августа в группе "Телестудия "Асаркьа" в Facebook. "Заболевшим жителям Абхазии и их родственникам приходится обращаться в медучреждения по вопросам профилактики, тестирования и лечения. К сожалению, многие обратившиеся неожиданно столкнулись с противоречивостью информации и с несогласованностью действий сотрудников различных профильных ведомств. Все это не может не вызывать тревоги", - указали активисты. Они считают, что Координационному штабу по защите населения от COVID-19 необходимо создать единый многоканальный телефон горячей линии, организовать колл-центр и разработать инструкцию для него. Кроме того, актуальная информация о коронавирусе должна постоянно обновляться на сайте Минздрава, размещаться в общественных местах, на государственной границе. Активисты провели проверку номеров телефонов горячих линий по коронавирусу и выяснили, что не все они работают, говорится в обращении.

Директор "Центра гуманитарных программ" Лиана Кварчелия считает, что необходимо ввести ограничительные меры, которые действовали в Абхазии несколько месяцев назад: обязательное ношение масок, социальное дистанцирование, особые условия работы в магазинах и аптеках. Опасение у активистов вызывает заявление Минздрава Абхазии, в котором чиновники заявили о необходимости привлечения волонтеров в госпиталь Гудауты, где находится ковидный госпиталь, считает она.

Общее число заболевших коронавирусом в Абхазии на 20 августа составляло 224 человека, из них 82 выздоровели и трое пациентов умерли. В Гудаутском госпитале, по данным на 20 августа, на лечении находится 20 пациентов с COVID-19, сообщил "Спутник Абхазия". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Если при таком небольшом количестве пациентов в госпитале они уже говорят, что им нужны волонтеры, значит ситуация серьезная. Но если ситуация серьезная, то... почему они не требуют введения вот этих ограничительных мер?", - приводит сегодня ее слова «Кавказ.Реалии».

У активистов сложилось впечатление, что власти Абхазии недооценивают всю серьезность ситуации по распространению коронавирусной инфекции, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член совета директоров «Центра гуманитарных программ» Арда Инал-Ипа, подписавшаяся под обращением.

«В марте-апреле были приняты эффективные меры, хотя тогда еще не было ни одного случая заражения. Сегодня, когда каждый день увеличивается количество зараженных в Абхазии, наблюдается расслабленность властей и жителей. Возможно, это связано с тем, что нужно было открывать границу - с этим мы не спорим, потому что экономическая ситуация была очень тяжелая, у многих жителей не было источника дохода. Возможно, Минздрав не хочет обострять ситуацию и нагнетать панику, так как курортный сезон все-таки начался», - считает она. Инал-Ипа полагает, что власти Абхазии должны были продлить ограничительные меры и после открытия границы.

В Абхазии с 28 марта был введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. 25 марта власти запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса было сокращено количество выпускных экзаменов в школах.С 15 июня власти Абхазии разрешили проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, открылись театры и предприятия сферы услуг.

Активистка указала на то, что Абхазия получила в качестве гуманитарной помощи от международных организаций средства защиты для медработников, которых не хватало.

18 августа в Сухум была доставлена очередная партия гуманитарного груза от ВОЗ для бактериологической лаборатории и сотрудников Гудаутского ковидного госпиталя, сообщил 19 августа Минздрав Абхазии на своем сайте. Медработники получили средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства, лабораторные принадлежности и оборудования для печати, говорится в сообщении.

Инал-Ипа посчитала невыполнимыми требования республиканского СЭС к школам в новом учебном году, в частности, о сокращении количества учеников в классах. «Оставшееся время до начала учебного года нужно интенсивно подготавливать помещения, может быть, изыскивать дополнительные здания. Очень сложная задача переместить куда-то пол класса. На подготовку школ (с учетом требований СЭС) нужно намного больше времени, чем есть у нас сейчас», - отметила Инал-Ипа.

Учебный год в Абхазии может начаться с 1 сентября, если количество заболевших коронавирусной инфекцией в Абхазии не увеличится в разы, сообщил министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия. К началу учебного года Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала предписания для школ в условиях эпидемии, сообщили 18 августа "Кавказ.Реалии".

По ее словам, активистов также возмутило требование СЭС не допускать к работе учителей, старше 65 лет. «Одно дело, если сами люди, находящиеся в зоне риска, приняли решение не работать, другое - когда руководство решает одним махом отстранить их от работы. То есть количество классов увеличится, а количество учителей сократиться», - сказала Инал-Ипа.

Кроме нехватки младшего медицинского персонала, в абхазских больницах не хватает врачей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства здравоохранения Абхазии. Например, из необходимых 20 инфекционистов в лечебных учреждениях работает 10 специалистов, не хватает реаниматологов, кардиологов и пульмонологов, указал он. По словам сотрудника Минздрава, волонтеры благотворительных организаций заявили о готовности работать в Гудаутском госпитале.

Много предложений поступает от медицинских работников и врачей из России, но они готовы работать на платной основе, а этот вопрос с Минздравом пока не обсуждался, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Гудаутской ЦРБ. «Нам позвонили несколько человек, которые сказали, что готовы... Но конкретно пока никто на работу не вышел, ведутся переговоры», - сообщил он. Сотрудник больницы рассказал, что в госпиталь требуются помощники повара, уборщики территории, санитары. Кроме того, не хватает транспорта для доставки в Сухумскую лабораторию биоматериала для тестов, указал он.

Местные жители указали не несерьезное отношение к эпидемии в Абхазии

Жительница Гудауты Мадина Квициния усомнилась, что жители Абхазии откликнутся на призыв Минздрава откликнутся. «Во-первых, страшно [работать с зараженными коронавирусом], во-вторых, у нас за деньги не очень хотят работать, а тут еще и бесплатно. Не думаю, что волонтеры туда пойдут. Страшно то, что еще заболевших не так много, а врачей и медперсонала уже не хватает. Страшно подумать, что будет дальше», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Гагры Георгий Инарба назвал нелогичными действия абхазских властей, которые открыли границу и отменили все ограничительные меры. «Мы четыре месяца были закрыты, а когда коронавирус начал распространяться, то нас открыли и никакого особого режима даже не ввели. Никто не носит маски, везде полно людей. Мне страшно. Сезон (курортный), конечно, нужен, но и меры предосторожности должны быть строгие, тем более, что врачей не хватает», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также заявил, что жители Абхазии сами должны соблюдать ограничительные меры. «Наш народ ничего не боится, поцелуи при встрече – это обязательно. Все без масок, массовые свадьбы и похороны проводятся. Мне кажется, заболевших намного больше, чем нам официально говорят», - заключил Инарба.

Жительница Гагры Кристина Базба поддерживает открытие границы, но считает, что сами жители Абхазии должны принимать элементарные ограничительные меры. Жители Абхазии «никогда не соблюдают то, что навязано, даже если есть угроза здоровью их семьи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она считает, что "нужно наоборот прислушиваться ко всем требованиям СЭС, укреплять иммунитет, потому что возможности абхазской медицины мы знаем очень хорошо и всегда лечимся в России».

Житель Сухума Роин Чкотуа считает, что «истерия вокруг коронавирусной инфекции сильно раздута». «Лично у меня нет ни одного знакомого, который бы заболел коронавирусом... Нужно спокойно дальше жить и отрабатывать курортный сезон до конца. Иначе жить будет не на что», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".