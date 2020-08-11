Пять новых случаев коронавируса подтверждены в Абхазии

11 августа 2020, 20:00

Число инфицированных коронавирусом в Абхазии достигло 148, администрация Сухуми прекратила прием граждан в связи с заражением COVID-19 одного из сотрудников. Повторного закрытия границ не будет, заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии, границу ежедневно пересекает около 30 тысяч человек. Минздрав Абхазии 7 августа сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом, однако связал это с несоблюдением санитарных норм в сухумской больнице, а не с наплывом туристов. На следующий день был диагностирован первый в Абхазии случай заражения COVID-19 среди отдыхающих из России. Группа врачей из Москвы направлена на неделю в Гудаутскую больницу для помощи абхазским коллегам в лечении пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

За прошедшие сутки из 111 проведенных тестов на коронавирус пять показали положительный результат, сообщил сегодня оперштаб Абхазии. Общее число инфицированных достигло 148 человек, из них 50 вылечились, трое умерли. 39 пациентов находятся на лечении в Гудаутской больнице, говорится в сообщении оперштаба, опубликованном сегодня на странице Минздрава Абхазии в Facebook. Оперштаб не уточнил, есть ли среди новых инфицированных туристы из России.

Администрация Сухуми прекратила прием граждан из-за коронавируса. "В связи с выявлением коронавирусной инфекции у сотрудника экономического отдела администрации города Сухум, отдел закрыт на карантин. Заболевший и все контактные лица ушли на самоизоляцию", - сообщила администрация Сухуми 10 августа. Прием граждан временно прекращен, однако мэрия продолжает принимать заявления и обращения в штатном режиме, говорится в сообщении от на официальном портале администрации города.

Абхазия не планирует повторно закрывать границы, сообщил сегодня президент республики Аслан Бжания. "Говорить о вспышке, мягко говоря, избыточно. Да, первые дни после открытия границы охарактеризовались возрастанием случаев коронавирусного инфицирования. Но это никак не связано с российскими туристами", - приводят слова Бжании "Известия". Президент Абхазии подчеркнул, что рост числа заражений коронавирусом связан с "пренебрежением санитарными нормами" в одной из больниц Сухуми.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".