Запрет на массовые мероприятия снят в Абхазии

15 июня 2020, 12:11

В Абхазии с сегодняшнего дня разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, открылись театры и предприятия сферы услуг.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрыта граница, запрещены туристическая и экскурсионная деятельность, ограничено проведение массовых мероприятий. 20 апреля открылись продуктовые и сельскохозяйственные рынки, временно им было разрешено работать три раза в неделю.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Абхазии, по данным на 14 июня оставило 37, за период пандемии там выздоровели 27 человек, один пациент умер. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, в том числе в Абхазии. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти сняли запрет на проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий с сегодняшнего дня, информировал "Спутник-Абхазия".

Разрешено проводить бракосочетания в свадебных залах и ресторанах, сняты ограничения на оказание стоматологических услуг, на работу театров, филармонии, домов культуры. Также разрешена работа спортивных залов, массажных и СПА-салонов, саун. Рынки с сегодняшнего дня перейдут на ежедневный режим работы, но при условии, что администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков ежедневно буду проводить дезинфекцию, сообщило издание.

Распоряжение об отмене части ограничений из-за коронавируса президент Абхазии Аслан Бжания подписал 12 июня, отмечается в сообщении.

Въезд в Абхазию и туризм остается под запретом до 1 июля, до этого же времени действуют ограничения на прием туристов в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Остаются закрытыми дошкольные образовательные учреждения и магазины беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской границе, сообщило РИА "Новости".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещены на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ" на "Кавказском узле".