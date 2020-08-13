Власти Армении анонсировали возобновление уроков в школах с 15 сентября

13 августа 2020, 06:42

Школы в Армении вернутся к привычному режиму работы с 15 сентября, объявили 12 августа представители власти. Возобновление уроков в школах создаст угрозу новой вспышки коронавируса, предупредили врачи.

Как писал "Кавказский узел", в Армении во время чрезвычайного положения, объявленного в связи с коронавирусом, прекращены занятия во всех образовательных учреждениях, обучение учащихся будет проводиться в онлайн-режиме, сообщил 18 марта глава Минобразования Армении Араик Арутюнян.

С 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение, запрещены мероприятия с участием более 20 человек. В учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Армении решено возобновить очное образование, хотя и существует риск того, что число заражений после открытия учебных заведений увеличится, заявил на прошедшем 12 августа внеочередном правительственном заседании премьер-министр Никол Пашинян.

"Но мы должны приумножить нашу бдительность и дисциплину, благодаря которым сегодня имеем оптимистичную ситуацию, и если не будем соблюдать эпидемиологические нормы, мы вновь вернемся в критическое положение", - сказал Никол Пашинян (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

В Армении с 15 сентября к очным занятиям вернутся школьники, учащиеся учебных заведений среднего специального образования, а также музыкальных, художественных школ и школ искусств, отметил на своей странице в Facebook министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Решение относительно вузов и других учебных заведений, по словам министра, будет принято в течение недели.

"В ближайшие недели мы должны вместе обеспечить успешное начало и нормальное течение учебного года с учетом всех ограничений, связанных с эпидемией", - обратился к родителям, учителям и учащимся Араик Арутюнян, добавив, что разработанный министерством совместно с комендатурой комплекс мер по организации учебного процесса будет опубликован в ближайшее время.

В Грузии первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта. О первых случаях инфицирования в Нагорном Карабахе и Абхазии заявили 7 апреля, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Старший преподаватель кафедры эпидемиологии Ереванского государственного медуниверситета (ЕГУ), врач-инфекционист Арман Бадалян считает правильным решение о возобновлении очных занятий в школах.

Дети до 18 лет меньше поддерживают эпидемию, чем взрослые, однако придерживаться определенной схемы посещения школы все равно будет необходимо, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Арман Бадалян.

"Это и график занятий, и частота посещения школы, и соблюдение социальной дистанции, и разные организационные мероприятия, в том числе касающиеся транспорта, который является одним из главных источников распространения вируса", - отметил Арман Бадалян.

Все эти вопросы настолько щепетильные, что в случае нежелательного исхода жители страны будут очень недовольны и обвинят во всем правительство, добавил он.

Риск новой вспышки вируса после открытия школ, по мнению старшего преподавателя кафедры общественного здоровья и здравоохранения ЕГУ Давида Мелик-Нубаряна, немалый, но опыт Армении в борьбе с COVID-19, а также приобретенные навыки, в том числе по наращиванию системы здравоохранения, позволят избежать ошибок и драматического развития ситуации.

Согласно новым исследованиям на основании индекса контактов, опубликованным в журнале Тhe Lancet, дети до девяти лет не являются разносчиками вируса, отметил Мелик-Нубарян.

"Это очень тонкий и щепетильный вопрос, поскольку он касается детей и учителей, многие из которых ввиду своего возраста входят в группу риска. Поэтому я бы и вовсе прежде запустил пилотный проект в нескольких школах в Ереване и в ряде сел, обобщил бы полученные данные, чтобы понять, насколько это опасно для здоровья детей и учителей и как это влияет на распространение вируса", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мелик-Нубарян.

Медицинские эксперты предложили Минздраву в этом году пораньше начать вакцинацию детей против сезонного гриппа, что значительно укрепит их иммунитет и снизит риск чередования инфекций, добавил он.

Сотрудник программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Олег Стороженко считает COVID-19 малоизвестным заболеванием. Люди еще учатся, как с ним жить, адаптируются к ношению масок и соблюдению физической дистанции, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, с открытием школ многое будет зависеть от умения обеспечить эту дистанцию, особенно между школьниками младшего возраста. "Дети тоже заражаются, и довольно часто, но, по сравнению с взрослыми, в довольно легкой форме", - сказал Олег Стороженко.

Стороженко отметил, что, если в стране ситуация с распространением вируса контролируема, то ВОЗ рекомендует перевести детей на очное обучение, но со строгим соблюдением всех мер предосторожности, обучая детей гигиене, мытью рук и взаимодействию с другими учениками.

"Мы с тревогой ожидаем начала учебного года и должны будем очень внимательно изучить, как открытие школ и вузов повлияет на распространение инфекции", - сказал Олег Стороженко в ходе онлайн-пресс-конференции в рамках проекта COVID-19 Hub, организованного Thomson Reuters Foundation.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".