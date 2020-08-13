Туристы сочли курорты Абхазии безопаснее кубанских по коронавирусу

13 августа 2020, 16:45

Отдыхать на немноголюдных абхазских курортах в пандемию коронавируса более безопасно, чем на кубанских, сочли отказавшиеся от отдыха в России туристы. Тотальный контроль соблюдения профилактических мер невозможен, но в Абхазии сейчас нет тенденции к массовым скоплениям людей, указал глава Гагрского района. В Абхазском центре гуманитарных программ раскритиковали власти за беспечность.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии, границу ежедневно пересекает около 30 тысяч человек. Минздрав Абхазии 7 августа сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом, однако связал это с несоблюдением санитарных норм в сухумской больнице, а не с наплывом туристов. На следующий день был диагностирован первый в Абхазии случай заражения COVID-19 среди отдыхающих из России. Группа врачей из Москвы была направлена на неделю в Гудаутскую больницу для помощи абхазским коллегам в лечении пациентов, инфицированных коронавирусом. Повторного закрытия границ не будет, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на фоне роста числа зараженных.

Случай заражения туриста в Абхазии остается единственным, утверждают в санэпидемстанции

В оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у семи граждан Абхазии, всего был проведен 131 тест. В Гудаутской ЦРБ на лечении находятся 40 пациентов с коронавирусом. Из них шесть детей и трое пациентов в тяжелом состоянии.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новых случаев заражения среди российских туристов нет, единственный инфицированный турист отправлен в лечебное учреждение в Сочи, Абхазию покинула и его семья, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в СЭС Абхазии. Всех, кто мог общаться с заболевшим туристом, проверили на коронавирус, результаты тестов оказались отрицательными.

Глава Гагрского района Юрий Хагуш указал корреспонденту "Кавказского узла", что профилактические меры по коронавирусу в Абхазии идентичны российским: обязательное ношение масок и перчаток в местах скопления людей, дезинфекция помещений. Проконтролировать исполнение требований СЭС Абхазии фактически невозможно – из-за жары люди не могут носить маски постоянно, признал Хагуш.

"Людей в Гагрском районе очень много сейчас, много туристов. Даже трудно сказать, сколько точно приехало отдыхающих. Мы разослали памятки по гостиницам и магазинам, чтобы носили маски. Большего мы сделать не можем. Каждые два-три дня участковые проверяют гостиницы и точки общепита, чтобы сотрудники все были в масках и перчатках, чтобы внутри гостиниц и магазинов гости тоже соблюдали меры безопасности", – рассказал Хагуш. Он добавил, что в регионе нет больших торговых центров и связанной с ними проблемы массового скопления людей.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что российский гражданин, у которого коронавирусная инфекция была выявлена на отдыхе в Абхазии, доставлен в инфекционную больницу. Алгоритм доставления больных на автомобилях скорой помощи с коронавирусной инфекцией в лечебное учреждение Сочи с абхазскими врачами был отработан, заверили в министерстве, указав, что этого пациента доставили до российского лечебного учреждения за 40 минут.

Российские туристы рассказали, почему предпочли Абхазию Кубани

Турист из Иркутска Илья Гуличев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в гостевом доме в Пицунде, и за три дня не видел там ни одного человека в маске и перчатках. "Пока стояли на пешеходной границе в очереди, там только человека три были в масках. Мы тоже их использовали. Как только перешли границу, не видели в маске ни одного человек –- ни в магазинах, ни в салонах связи", – отметил отдыхающий.

Он пояснил, что решил отдохнуть в Абхазии, поскольку там нет мест большого скопления людей. "Смутило, что на границе нет никакого контроля: никто не замеряет температуру, не требует справку о тесте на коронавирус. Но у нас в Иркутске заболеваемость растет, ограничения действуют до сих пор. Поэтому нужно как-то смиряться с этим вирусом. Мы на отдыхе решили не ездить на экскурсии, потому что автобусы полные, ну и моем руки, носим маски, где это возможно", – добавил Илья Гуличев.

Отдыхающая из Москвы Оксана Богданова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вторую неделю отдыхает вместе с семьей в Сухуме. Ее семья решилась на эту поездку, поскольку заболеваемость в Абхазии низкая, а туристов там не так много. "Мы сначала приехали в Сочи – вот там нам стало действительно страшно. Везде толпы народу, а носить маски на жаре просто невозможно. В Сухуме малолюдно, есть возможность спокойно соблюдать социальную дистанцию. На пляже, где мы отдыхаем, почти нет людей", – указала туристка.

Она отметила, что в гостинице, где остановилась ее семья, производится ежедневная дезинфицирующая уборка всех помещений, а персонал носит маски и перчатки. Однако температуру постояльцам не измеряют. "Удивительно, что границу открыли после долгой блокады, но при этом никакие справки не нужны, никто не измеряет температуру. Это очень странно. Люди сидели в полной изоляции, а тут к ним массово поехали люди из разных городов - без справок, без какого-либо контроля", – указала москвичка. Оксана Богданова также сообщила, что вся ее семья перед поездкой в отпуск сдала тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Юлия Бородина из Пскова также была в Сочи, но предпочла Гагру. "В Сочи переполнены магазины, пляжи, туристические объекты. Здесь, в Гагре, тишина и покой, даже на центральном пляже народу немного. Кафе пустые, часто обедаем только мы с семьей. Абхазия – самое лучшее место для отдыха в условиях пандемии", – заключила туристка.

Она рассказала, что ее семья сняла две комнаты в частном секторе. "Мы уже несколько лет останавливаемся у одной и той же бабушки. У нее очень чисто и недорого. Соседей у нас немного, есть отдельные столы на открытом воздухе, где мы завтракаем. В обед и ужин питаемся в кафе. Цены невысокие, и народу мало", – отметила псковитянка.

Туристка отказалась от многолюдных традиционных экскурсий на озеро Рица, в Новоафонский монастырь. "Вызвали такси и ездили на Рицу семьей. Там, конечно, народ есть, но тоже не так уж и много", – сообщила Юлия Бородина корреспонденту "Кавказского узла".

В центре гуманитарных программ раскритиковали открытие границы

Границу с Россией открыли преждевременно, на фоне роста заболеваемости, указала замдиректора Абхазского центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. Вопреки официальным сообщениям властей о том, что в Абхазии спокойная эпидемиологическая обстановка, наблюдается рост числа зараженных вирусом СOVID-19, указала она корреспонденту "Кавказского узла". Вспышка заболевания во 2-й горбольнице Сухума, в Республиканской больнице, по мнению Кварчелии, показала неготовность соответствующих государственных служб к немедленному и эффективному купированию очагов заражения.

"Безусловно, закрытие границы обескровило и без того слабую экономику Абхазии, лишило многих людей источника доходов. Но коль уж принимается необходимое, но рискованное решение, то одновременно должны вводиться и строго соблюдаться апробированные во всем мире, да и в самой Абхазии, защитные меры, которые обойдутся государству и гражданам гораздо дешевле, чем лечение от коронавируса", – заявила Кварчелия.

Она отметила, что в Абхазии не соблюдается алгоритм действий, необходимый для купирования инфекции, отслеживания контактов, оказания первой помощи, своевременного тестирования людей. Она также считает, что необходимо доводить до сведения каждого жителя Абхазии и въезжающего на территорию Абхазии туриста информацию, как вести себя при появлении симптомов заболевания или в случае контакта с заболевшими. По словам Кварчелия, этого не делается. "Можно задействовать сотовых операторов для распространения этой информации. А если штаб публикует номера телефонов, по которым следует звонить в случае необходимости, то на звонки следует отвечать, более того, не путаться, а давать точную и исчерпывающую информацию и инструкции", – сказала Лиана Кварчелия.

Замглавы центра считает, что власти Абхазии недостаточно внимания уделяют профилактике заболеваемости коронавирусной инфекцией. В разгар пандемии в Абхазии отменили зачисление пенсий на банковские карты, теперь пенсии нужно получать в банковских офисах. "В разгар пандемии пенсионеры вынуждены стоять в очередях. И расходы на обслуживание пенсионеров на дому будут меньше, чем расходы на их лечение в случае заражения инфекцией, не говоря уже о том, что многие жизни будут спасены", – указала Кварчелия.

Она также раскритиковала абхазских чиновников за то, что те проводят публичные мероприятия и не используют при этом средства защиты. "Информация о ситуации должна быть как можно более полной, даже если она неутешительная, и регулярной. Постоянная коммуникация с обществом и готовность получать обратную связь – это способ обеспечить доверие общества к власти и разделить ответственность за то, чтобы принимаемые меры были эффективными", – добавила она.

Абхазских врачей консультируют российские специалисты

9 августа в Гудаутскую центральную районную больницу, где развернут госпиталь для коронавирусных больных, прибыла группа медиков Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, возглавляет группу профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Елена Попова, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве здравоохранения Абхазии.

"Московские врачи не только окажут методическую помощь, но и непосредственно будут консультировать наиболее тяжелых пациентов. В группе пять человек: это инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульмонолог", – отметил представитель ведомства.

Специалисты из Москвы анализируют, какими специалистами необходимо усилить Гудаутский госпиталь, пояснил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. "Прорабатывается график дежурства врачей, которые будут приезжать вахтовым методом. Московские врачи консультируют больных, анализируют истории болезни, корректируют назначенное ранее лечение", – сказал Цахнакия.

Он отметил, что сотрудники института имени Сеченова имеют специальную подготовку и наработали достаточный опыт в лечении больных с осложнениями. По словам Цахнакии, прибывшие российские специалисты будут работать в Гудаутской ЦРБ неделю, до 16 августа. За это время они должны наладить лечебно-диагностический процесс и ознакомить врачей со всеми рекомендациями по лечению COVID-19 и механизмами развития болезни. Затем в Абхазию приедет вторая группа специалистов института имени Сеченова.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".