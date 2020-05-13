Траурные мероприятия чиновников в Чечни поставили под вопрос законность наказаний за нарушение карантина

13 мая 2020, 23:45

Чеченские чиновники, собравшиеся 10 мая у могилы Ахмата Кадырова, нарушили ограничения из-за коронавируса, но не понесут наказания, в том числе из-за спорности законности этих мер, считают опрошенные «Кавказским узлом» юристы. Реакция из Москвы будет лишь в случае серьезных последствий, уверен политолог Никита Петров.

Как писал "Кавказский узел", ЧГТРК "Грозный" показал видеосюжет о том, что представители ближайшего окружения главы Чечни посетили могилу его отца в День траура и скорби народов республики, который приходится на 10 мая. При этом на видео видно, что участники коллективного посещения могилы Ахмата Кадырова в Ахмат-юрте не надели защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию. Руководство Чечни не выполняет собственные правила, за нарушение которых обычных людей наказывают, указали пользователи соцсети и местные жители.

С 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Органам власти в Чечне рекомендовано сократить до минимума количество проводимых массовых мероприятий. "В том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в распоряжении правительства Чечни от 18 марта 2020 года № 138-р о введении режима повышенной готовности, размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Юристы считают, что нарушения чеченских чиновников останутся без наказания

Чисто формально прокуратура, Роспотребнадзор или МВД могли бы обратить внимание на несоответствие поведения руководства Чечни установленным правилам самоизоляции, считает адвокат Тимофей Широков.

«Прокуратура сама-то не привлекает к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ, но она может выявить нарушение закона и направить материалы для рассмотрения в суд. И то же самое с Роспотребнадзором и МВД. Три ведомства могут устанавливать наличие правонарушений. Можно инициировать проверки по линии вот этих трех ведомств», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тимофей Широков.

Часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) предусматривает для граждан наказание в виде предупреждения или административного штрафа от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

В то же время, он считает, что привлечение к ответственности людей по статьям КоАП за нарушение самоизоляции сам по себе вопрос дискуссионный. «Можно ли привлекать именно по этим статьям, этот вопрос остается открытым, потому что чрезвычайная ситуация или положение не введено, ограничения на передвижение должны накладываться на основании закона, а не какого-то указа. Тут дискуссия есть. Хотя суды уже привлекают к ответственности по этой статье», - пояснил адвокат.

Широков не исключает возможности, что кто-то из высшего эшелона федеральной власти мог бы возмутиться тем, что губернаторы и их окружение нарушают самоизоляцию, но наряду с этим представители власти могут заявить, что мероприятие протокольное. «Здесь надо разбираться, то есть тут надо разделять исполнение органами власти их функций, потому что, строго говоря, оно не прерывалось, за исключением судов, но это собственная инициатива Верховного суда. А, к примеру, отделы полиции как работали, так и работают. Президент и министры как проводили совещания, так и проводят. Здесь надо разводить, это работа именно органов власти, то есть выполнение ими своих функций или какие-то действия, не связанные с выполнением функций», - отметил Широков.

Он считает, что чиновники, которые посещали могилу Ахмата Кадырова, не выполняли свои непосредственно правительственные функции. «Фактически, если вы это не оформляли в какой-то протокольной форме, если у вас это не расписано оно именно как правительственное, властное мероприятие, то, значит вы, это проводили как частные лица. Ну, а насчет частных лиц все эти требования распространяются. Это тонкий вопрос», - пояснил Широков и привел в пример положенный по протоколу марш кремлевской роты охраны перед Путиным 9 мая.

К сегодняшнему дню общее число инфицированных коронавирусом в Чечне достигло 841, девять человек умерли. С 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три раза в неделю. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в южных регионах России и на Южном Кавказе.

По мнению адвоката Абусупьяна Гайтаева, все меры по самозоляции как таковые не подкреплены законодательно, а решения принимаются местными органами власти.

«По большому счету, они сами эти меры принимают, и особо никто не озабочен нормативным его обоснованием. Я не очень все это понимаю. Я знаю, что есть указания в республике (в Чечне) на похоронные процессии людям собираться только в ограниченном количестве. Но я не думаю, что это где-то законом определено. Мне кажется, что касается Чеченской республики, то это все регулируется в основном устными инструкциями, приказами. Есть какая-то установка, она, естественно, нигде не публикуется, не облачена в какую-то правовую форму, форму документа, все как бы указания даются на словах. На основании вот этих указаний устных все это и действует», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Абусупьян Гайтаев.

В целом он также считает дискуссионным вопрос о правомерности административных наказаний граждан за «нарушения самоизоляции». «У нас же дискуссии шли, что все это незаконно. И в Москве действительно назначают штрафы на основании КоАП. Вряд ли это можно назвать правильным применением административного кодекса в данном случае, но другого нет. У нас же как: суды принимают дела к рассмотрению, если дали установку, что надо эту статью применять вот так, что под нее можно подводить вот эти случаи нарушения, они и подводят. На самом деле это очень спорные моменты. Если проанализировать, я думаю, настоящая ситуация однозначно не подходит под действующие нормы административного кодекса. Судя по всему, это искусственно созданная ситуация, что под юрисдикцию имеющегося кодекса подводятся все эти моменты», - отметил Гайтаев.

Нарушение КоАП в действиях чеченских чиновников имеет место, уверена юрист Правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова.

«Помимо этого, в России есть закон о чрезвычайных ситуациях, который был существенно поправлен 1 апреля. Из этого закона соткали ровно то, что нужно было для ответа на кризисную ситуацию. В частности, регионы получили фактически ничем не ограниченные права принятия мер для борьбы с коронавирусом. То есть регионы сами решают, что им нужно. Можно сомневаться, насколько это конституционно - вводить ограничения, обязывать соблюдать масочный режим и тому подобное», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Марина Агальцова.

Чеченские чиновники, по ее мнению, нарушили тот нормативный акт, который обязывал жителей республики, к примеру, носить маски, если таковое у них введено и соблюдать социальную дистанцию, а также режим самоизоляции, если он ещё не отменён. «Насколько я знаю по Москве, траурные даты не являются основанием, чтобы нарушить режим самоизоляции. Поэтому получается, что представители власти нарушили принятые самими же местными властями нормативные акты по самоизоляции. Обычно это указ губернатора либо постановление местного правительства», - отметила Агальцова.

Руководитель чеченского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Магомед Даудов объявил, что в республике, как и в других регионах, с 6 мая вводится обязательный "масочный режим" и пригрозил нарушителям штрафами. После введения правила об обязательном ношении масок в общественных местах силовики в Грозном начали выписывать штрафы нарушителям, добиться от них снисхождения не удается, рассказали местные жители.

Юрист указала, что выявлять нарушения уполномочены полиция и иные органы, которым даны права составлять протоколы. «При этом, кроме самих полицейских, в полицию с заявлением о нарушении могут обратиться и другие люди. Также могут люди обратиться в прокуратуру, которая также уполномочена рассматривать обращения, в которых говорится о том, что некие лица совершили правонарушения. И на основании фотографий или видеозаписи могут быть сделать выводы - действительно ли эти люди на этой церемонии нарушили режим самоизоляции, правила социального дистанцирования и ношения масок в публичных местах», - рассказала Агальцова.

День траура и скорби народов Чечни отмечается 10 мая, в день похорон Ахмата Кадырова. Эта дата была установлена Рамзаном Кадыровым в 2011 году в качестве альтернативы траура по жертвам сталинской депортации, однако так и не стала траурным днем для большинства жителей Чечни. Несмотря на усилия властей, большинство жителей республики продолжают считать днем траура 23 февраля, дату начала депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Федеральный центр будет реагировать на нарушения на местах лишь в случае серьезных последствий

Политолог и историк, научный сотрудник Фонда Карнеги Никита Петров, говоря об отношения федеральной и региональных властей в период пандемии, заявил об «очевидном противоречии».

«Я могу сказать, что сегодня здесь мы наблюдаем вполне очевидное противоречие. С одной стороны, два десятилетия у власти Путина все время звучала риторика о вертикали власти, исполняемости закона, важности и главенства федерального центра. А, с другой стороны, как только пришла эта ситуация с коронавирусом, мы вдруг видим полную беспомощность центра и даже нежелание вмешиваться в дела регионов – «делайте так, как считаете нужным», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Никита Петров.

По его мнению, в данной ситуации, с одной стороны, можно говорить о растерянности, а с другой - о хитром расчете федеральных властей. «Так как в центре не было принято четких и ясных решений, основанных на законе, а все основано на некоем, я бы сказал, «понимании»: «сидите дома» либо «соблюдайте правила», но никто не вводил по эпидемиологии ни чрезвычайной ситуацией, ни режима чрезвычайного положения, когда можно было бы ограничить права людей. Поэтому все это выглядит местной самодеятельностью, а центр в это сознательно не вмешивается. В этом, с одной стороны, бессилие, а с другой стороны - хитрый расчет, потому что потом будет проще свалить все на исполнителей, сказать «ну, если вы что-то не так на местах сделали, то были неправы», - указал Никита Петров.

Предостережения из Москвы в отношении региональных чиновников могут быть, если вдруг выявятся какие-то вопиющие нарушения. «Если будут уже возмущающие массовым порядком вещи, например, как митинг во Владикавказе (митинг местных жителей 20 апреля во Владикавказе против режима самоизоляции – прим. «Кавказского узла») - это прозвучало на всю страну, и, естественно, здесь центр какое-то решение принимал», - уверен Никита Петров.

В целом же, по его словам, «всё отдано на откуп регионам». Петров в этой связи напоминает о выступлении президента, который говорит о том, что всеобщие ограничительные меры с 12 мая заканчиваются, и дает право местным властям на «самодеятельность» - считать, опасна ли ситуация в их регионах, или неопасна, и действовать согласно их собственным представлениям. «То есть им не дают явной внятной команды, нет общего, как это положено было бы, если бы речь шла о всеобщей эпидемии, оперативного центра, где принимались бы решения, в том числе и для регионов», - подчеркнул Петров.

Он считает, что вопрос о законности наказаний за нарушение самоизоляции сомнителен, и чиновникам ничего не стоит вывести себя из-под действия этих правил. «Ведь граждане на самом деле ничего не нарушают, потому что никаких строгих правил, основанных на законе, вообще говоря, нет, а есть самодеятельность. Чиновники на местах, в каком-нибудь субъекте федерации, выдумывают правила самоизоляции, они же сами себя могу вывести из-под этих правил и сказать: «А наша работа должна быть ежедневной, потому что мы чиновники, мы очень важные люди». Ведь какие-то предприятия работают. Чиновники себя могут приравнять точно так же к чрезвычайным службам, к МЧС, к медицине», - резюмировал Никита Петров.

Чеченские чиновники постоянно демонстрируют пренебрежение карантинными мерами, чем вызывают критику местных жителей в соцсетях. Так, 25 марта Рамзан Кадыров принял участие в открытии в центре Грозного Дворца искусств. В мероприятии приняло участие больше сотни человек, включая детский ансамбль, и никто из них не был в масках. 3 апреля руководители Чечни совершили коллективный намаз вопреки собственному запрету на коллективные молитвы. В джума-намазе тогда приняли участие несколько десятков человек, и ни один из них не пользовался маской. 3 мая Рамзан Кадыров провел коллективный ифтар (ежедневное разговение после поста в месяц Рамадан) с руководителями больниц, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией.

Власти Чечни демонстративно пренебрегают ношением масок

Ужесточенный карантинный режим действует в Чечне уже месяц, с 13 апреля, однако Рамзан Кадыров и его ближайшие соратники в течение всего этого месяца проводили совещания и участвовали в публичных мероприятиях без масок. Кадыров не надевал маску, даже когда общался с журналистами, но при этом все журналисты рядом с ним были в масках.

Средства индивидуальной защиты глава Чечни публично использовал только дважды, 19 и 30 апреля. В обоих случаях он посещал больницы, где находятся на лечении пациенты с коронавирусом. На фотографиях и видео, снятых в Грозненской клинической больнице №4, Кадыров облачен в желтый защитный комбинезон с прозрачной маской, целиком закрывающей лицо, и респиратором. Такой же желтый комбинезон надевал Путин, когда в конце марта посещал московскую больницу для пациентов с COVID-19.

Спустя полторы недели, 30 апреля, Кадыров посетил Республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева вместе с министром здравоохранения Чечни Эльханом Сулеймановым. В публикации Кадырова говорилось, что эта больница перепрофилирована для лечения больных с коронавирусом. На фото глава Чечни уже не использует специальный защитный костюм: на нем только лицевой респиратор, одноразовый хирургический халат, одноразовая шапочка и перчатки. Рекомендованную дистанцию он не соблюдает, одного из пациентов в палате приобнимает.

За пределами медицинских учреждений Рамзана Кадырова ни разу не запечатлели в маске. Так, на видео от 17 апреля Кадыров вместе с ближайшими соратниками совершает пятничный намаз в мечети, и масок ни на ком из участников молитвы нет. На совещаниях все они также присутствовали без масок.

Исключения составляют селекторные совещания с участием Владимира Путина: 6 мая, когда в Чечне был введен обязательный масочный режим, все подчиненные Кадырова надели маски во время совещания с президентом. Сам глава Чечни при этом остался без маски. То же самое было и на совещании 11 мая, во время которого Путин выступил с обращением к населению: Кадыров был без маски, его соратники в порядке исключения надели маски.

10 мая Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фотографию: на ней глава Чечни дает комментарий группе журналистов. Все корреспонденты и операторы в масках и перчатках, но на Кадырове маски нет, хотя масочный режим в республике действует уже несколько дней.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. нарушителей режима самоизоляции в Чечне подвергают задержаниям и публичным унижениям. В соцсетях публикуются видеозаписи, на которых силовики гоняются за жителями республики или задерживают предполагаемых нарушителей карантина. 2 мая Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов таких роликов и отправлять их на работу уборщиками.

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