Спонтанный характер митинга во Владикавказе предопределил нулевой результат акции

23 апреля 2020, 23:40

Главной причиной стихийной акции во Владикавказе стала потеря заработка из-за неофициального трудоустройства и отсутствие средств к существованию, заявили местные жители. Участники митинга перевели требования в политическую плоскость и не добились стратегического решения социально-экономической напряженности в регионе, считает политолог Алан Мамиев.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. Идея о временном правительстве Северной Осетии во главе с Виталием Калоевым, озвученная протестующими, указала на импульсивность участников митинга, считают опрошенные "Кавказским узлом эксперты.

После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще пятерых участников митинга, троим назначены штрафы. Также рассмотрены еще 23 административных дела - участникам митинга были назначены аресты от трех до 15 суток.

Жители Владикавказа рассказали о тяжелом положении из-за введенных ограничений

Житель Северной Осетии Марат вышел на стихийную акцию 20 апреля из-за того, что ему пришлось закрыть свой магазин в связи с введенными ограничениями, рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

«Нас хотят представить как маргиналов, что мы не верим в коронавирус, что мы не признаем Россию, как правопреемницу СССР и живем в прошлой эпохе. Все это намеренное искажение происходящего, которым умело пользуются разные силы в регионе, чтобы, с одной стороны, сказать Москве, что мы (не признающие нравственные и моральные устои люди) числом в несколько сотен, а с другой - увести протестный потенциал», - заявил Марат.

Он отметил, что сам не отрицает существование коронавируса, а на площадь его вывел не «призыв борьбы с мировым заговором», а экономическая ситуация.

«У меня небольшой спортивный магазин, сейчас он закрыт, продавцы без зарплаты, я не могу платить аренду за помещение. Мне стыдно перед работниками, но мне нечего им предложить. Если бы они работали по трудовому (договору) […] я бы давно тогда разорился с этими налогами, и не было бы и вовсе никакой работы ни для них, ни для меня. Государство не создает никаких механизмов поддержки малого предпринимателя. Когда они заводят в республику торговых гигантов, понимая, что это разорит весь малый бизнес […] это говорит о том, что у (власти) другие приоритеты, они не будут делать ничего, чтобы кого-то из нас сейчас спасать», - считают Марат.

Местная жительница Екатерина возмущена официальными сообщениями, что в сходе участвовало не более двух сотен человек.

Ранее администрация Северной Осетии сообщила, что в центре Владикавказа на несанкционированную акцию протеста 20 апреля собралось 200 человек, проигнорировавших просьбу полицейских разойтись. «Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен», - заявила пресс-служба администрации.

«(На акции) было несколько тысяч человек, это видно невооруженным глазом, как можно писать, что было лишь несколько сотен? Это был народный сход, пришедшие на него люди хотели увидеть Вадима (Чельдиева) и пообщаться с ним, чтобы он от лица народа пообщался с властями. Так как Вадима не было на площади, диалога у народа с властями не получилось. Мои близкие были там, я бы и сама пошла туда, но у меня еще очень маленькие дети, за которыми я постоянно слежу», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Екатерина.

Заслуженный артист Северной Осетии, активист Вадим Чельдиев в своем Facebook призывал жителей республики саботировать режим самоизоляции, уверяя, что пандемии коронавируса не существует, а власти республики "специально нагнетают обстановку, чтобы ограбить народ". Также он планировал на 20 апреля собрать митинг возле дома правительства во Владикавказе. Однако до этого дня активист был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусе (ст. 207.1 УК РФ) и этапирован в Северную Осетию. Он также заподозрен в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). По версии силовиков, активист напал на одного из сотрудников по пути в республику, говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

Она сообщила о сложном материальном положении в семье, так как воспитывает четверых детей.

«11 апреля мне звонили, спрашивали, есть ли машина у нас, о ремонте, на счет работы, я объяснила, что работы у мужа нет, квартиры у нас нет. Живем в однокомнатной квартире, детям 10, 3, 2 года и 4 месяца - на пособия сложновато приходится. На этом "опроснике" все и закончилось, тишина, хотя у них есть все данные о малоимущих и многодетных семьях. Я с грудным ребенком дома, не обращалась в центр занятости, из материнского капитала я ничего не получаю - не подхожу по их требованиям. Подавала заявку через Пенсионный фонд на 5 тысяч рублей больше недели назад, пока тоже тишина. Региональные выплаты получаем все вместе около 17 тысяч рублей», - заключила Екатерина.

Президент России Владимир Путин в начале апреля подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих право на материнский капитал. Согласно указу, президент постановил «произвести в апреле—июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года», сообщил 7 апреля «Коммерсант».

Еще одна жительница Владикавказа Лариса рассказала, что из-за ограничений ее семья и семья ее сестры потеряли работу.

«Муж (моей сестры) работал на себя - ставил плитку, ламинат, сестра подрабатывала на дому няней. У них трое детей. Сейчас из-за самоизоляции оба не работают. Я сама инвалид второй группы, у меня двое детей. Я сама звонила в службу занятости, мне сказали, что через госуслуги мы должны встать на учет, но мы технически не можем это сделать», - пожаловалась корреспонденту «Кавказского узла» Лариса.

По ее словам, жители республики вышли на стихийную акцию, из-за отсутствия доходов.

Во время переговоров с инициативной группой протестующих власти Северной Осетии заверили, что будут помогать тем, кто остался без денег из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. "За столом переговоров Вячеслав Битаров выслушал все требования митингующих. Руководитель республики заверил, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь. Для этого работают все профильные ведомства", - говорилось в сообщении на сайте правительства Северной Осетии.

Во время схода на площади Свободы из протестующих была создана инициативная группа, которая впоследствии участвовала в переговорах с главой региона, однако в группу попали «нужные власти люди», сообщили корреспонденту «Кавказского узла» сторонники Чельдиева.

«На встречу с главой пошла не инициативная группа, а группа, полностью сфабрикованная, лишь один человек может сказать, что пошел говорить с (Вячеславом) Битаровым будучи делегированным собравшимися. Сейчас никто не готов ничего говорить, в республике идут задержания», - пояснил молодой человек на условии анонимности.

Он также отметил, что сторонниками Чельдиева инициирован сбор продовольственной и материальной помощи нуждающимся людям, а также семьям тех, родные которых были задержаны во время народного схода. «Люди привозят помощь, мы собираем, развозим нуждающимся», - уточнил житель Владикавказа.

Разовая помощь властей Северной Осетии не снимет социально-экономическую напряженность в регионе

У протеста не было лидера, а люди откликнулись на призыв Вадима Чельдиева прийти на народный сход, считает политолог Алан Мамиев.

«Народ пришел туда не за лидером, а за идеей справедливости. Сейчас, в период самоизоляции, все это обострилось сильнее и не только в экономической плоскости. Народ возмущен этим, а Чельдиев выражал некие идеи. Люди писали ему в интернете, жаловались, а он выражал через свои соцсети мысли и чаяния этих людей, как некий рупор, глас народа», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Мамиев.

Журналистка Мадина Сагеева заявила, что на митинг вышли те, кому «реально нечем кормить своих детей», однако «призыв накормить людей звучал на площади тише остальных». «Дело в том, что толпа была обезглавлена в самом начале противостояния - лидеров арестовали еще на подходе к площади Свободы […] По-настоящему неимущие, которым вообще уже есть стало нечего, звонили в соцзащиту, просили о помощи, а им отвечали, что их нет в списках... Представляете, какой народный гнев в обществе стал появляться? Только за день до митинга стали развозить гречку, масло и муку по новым спискам, тем, что волонтеры уже сами начали составлять, – привело 22 апреля слова Сагеевой издание «Основа». По словам участника митинга, бывшего сотрудника министерства по делам национальностей республики, отца троих детей Сослана Кочиева, на митинг в большинстве своем пришли не жители Владикавказа, а других районов республики. «(У жителей Владикавказа) еще ничего, жить как-то можно. На митинг приехали в основном люди из районов - там сейчас дела обстоят хуже всего», - заявил изданию Кочиев.

По мнению Мамиева, проблемы, с которыми жители региона вышли к главе Северной Осетии, находятся вне его компетенции, в связи с чем «результативность общения с инициативной группой свелась к нулю».

«В инициативную группу вошли случайные люди, которые были на площади: зашли, пообщались с главой, но никаких результатов не добились. Потому что вопросы, которые они ставили перед главой, не находятся в его компетенции. Там появились вопросы и политического характера об отставке главы, роспуске парламента, досрочных выборах, отзыве депутатов Госдумы. Большая масса вопросов оказалась в политической плоскости, а не экономической. Основной причиной выхода людей на площадь стало тяжелое социально-экономическое положение, помноженное на самоизоляцию, плюс несправедливость. У осетин очень обостренное чувство справедливости, и они вышли искать свою правду. А куда им еще выходить? Они вышли к своему старшему, и в нашем понимании это не старший по возрасту, а старший в обществе, к нему и другим таким же депутатам, чиновникам и пришли. Из всех депутатов активно среди народа разговаривал Дзамболат Тедеев», - рассказал Мамиев.

Дзамболат Тедеев - депутат парламента Северной Осетии шестого созыва, член фракции «Патриоты России». Избран в составе регионального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Патриоты России», говорится на сайте регионального парламента.

По мнению политолога, ситуация в регионе будет усугубляться, потому что решения проблем в создавшейся ситуации нет.

«Проблемы не решены, они лежат в социально-экономической плоскости, ситуация будет усугубляться. (Среди задержанных) был один Чельдиев, теперь их уже семьдесят, таким образом, кратно увеличены масштабы протестующих. В следующий раз придут уже родственники арестованных, и вал будет нарастать. Обещаний [от главы региона] не было, волонтеры раздают продуктовые пакеты, разовую помощь, но она проблему не решает, там десятки тысяч заявок на эти пакеты. Стратегического решения нет», - заключил Мамиев.

После завершения стихийной акции глава региона Вячеслав Битаров отчитался о начале выплат единовременной помощи гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом. "152 семьи уже получили денежную помощь, работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям. Мы будем продолжать работу по оказанию поддержки малоимущим гражданам", - сказал глава республики в видеообращении, опубликованном 21 апреля на его странице в Instagram.

По словам политолога, его самого привлекли по статье за распространение заведомо ложной информации, как только вышло дополнение к КоАП. «Дело пока не рассмотрено, санкция - штраф от 30 до 100 тыс. Административное дело открыли еще до протестов, предупредив, что если буду продолжать в том же духе, то статья будет уголовная», - пояснил политолог. Он добавил, что административное дело было заведено после публикации им видео с мнением о коронавирусе.

В пресс-службе главы Северной Осетии комментировать вопрос корреспондента «Кавказского узла» об итогах встречи Вячеслава Битарова с инициативной группой и конкретно предпринятых шагах для оказания помощи людям не стали.

Отметим, что опрошенные "Кавказским узлом" блогеры из Владикавказа считают, что несмотря на рост недовольства экономической ситуацией среди жителей, продолжения уличных акций в ближайшее время ожидать не стоит.

По данным на 23 апреля, общее число зараженных коронавирусом в Северной Осетии достигло 275, 179 человек находятся на амбулаторном лечении, 71 человек проходят лечение в больнице.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".