Число пациентов с коронавирусом в Чечне возросло до 10

03 апреля 2020, 04:36

В Чечне количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 10, в целом по республике, по результатом первичного тестирования, поставлено 36 предварительных диагнозов, сообщил глава Минздрава региона.

Как сообщал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев из-за пандемии призвал население не посещать пятничные молитвы и не проводить свадьбы и поминки с большим числом приглашенных и посетителей, местные жители согласились на сокращение похоронных обрядов из-за коронавируса.

Количество положительных результатов первичного тестирования в Чечне составляет 36, из них подтвержденных случаев заражения коронавирусом федеральными лабораториями 10, сообщил 2 апреля в эфире телеканала "Грозный" глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов.

"Тридцать шесть человек имеют положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, из них 10 случаев подтверждены федеральной лабораторией", – процитировало 3 апреля его слова РИА "Новости". У всех пациентов удовлетворительное самочувствие, исключение составляет лишь пожилая женщина, которой оказывается искусственная вентиляция легких, под наблюдением в карантине остаются более 860 человек, рассказал Сулейманов.

С 5 апреля в Чечне введен режим полной самоизоляции, въезд в регион и выезд из него закроют, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В республике, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах из-за угрозы распространения коронавируса весенние каникулы продлили до 25 апреля, вузы перешли на дистанционное обучение. Большинство кафе и ресторанов, кинотеатров и концертных залов закрыты. 28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что въезд в Грозный ограничен для иногородних и жителей других регионов. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. При этом сами власти игнорируют введенные ограничения в связи с коронавирусом.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".