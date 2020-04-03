Скорая помощь. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

03 апреля 2020, 04:36

Число пациентов с коронавирусом в Чечне возросло до 10

В Чечне количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 10, в целом по республике, по результатом первичного тестирования, поставлено 36 предварительных диагнозов, сообщил глава Минздрава региона.

Как сообщал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев из-за пандемии призвал население не посещать пятничные молитвы и не проводить свадьбы и поминки с большим числом приглашенных и посетителей, местные жители согласились на сокращение похоронных обрядов из-за коронавируса.

Количество положительных результатов первичного тестирования в Чечне составляет 36, из них подтвержденных случаев заражения коронавирусом федеральными лабораториями 10, сообщил 2 апреля в эфире телеканала "Грозный" глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов.

"Тридцать шесть человек имеют положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, из них 10 случаев подтверждены федеральной лабораторией", – процитировало 3 апреля его слова РИА "Новости". У всех пациентов удовлетворительное самочувствие, исключение составляет лишь пожилая женщина, которой оказывается искусственная вентиляция легких, под наблюдением в карантине остаются более 860 человек, рассказал Сулейманов.

С 5 апреля в Чечне введен режим полной самоизоляции, въезд в регион и выезд из него закроют, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В республике, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах из-за угрозы распространения коронавируса весенние каникулы продлили до 25 апреля, вузы перешли на дистанционное обучение. Большинство кафе и ресторанов, кинотеатров и концертных залов закрыты. 28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что въезд в Грозный ограничен для иногородних и жителей других регионов. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. При этом сами власти игнорируют введенные ограничения в связи с коронавирусом.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Подтверждены два новых случая заражения коронавирусом в Чечне", "Грозненский аэропорт ввел ограничения для пассажиров из других регионов", "Депутат в Дагестане пожаловался на осуждение после инфицирования коронавирусом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 апреля 2020, 06:32

  • Волонтеры организовали помощь пожилым людям в Дагестане

    Добровольцы развезли продукты, лекарства и другие необходимые товары по 169 заявкам, поступившим от пожилых жителей Дагестана и социальных служб на горячую линию после объявления режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

03 апреля 2020, 06:15

03 апреля 2020, 05:48

  • Жители Марнеули получили гуманитарную помощь

    Мэрия выделила более 30 тысяч долларов на поддержку жителей Марнеули, оказавшихся на карантине после выявления зараженной коронавирусом в регионе Квемо Картли. Сотрудники НПО «Фонд гражданской интеграции» доставили в город гуманитарную помощь.

03 апреля 2020, 05:04

03 апреля 2020, 04:13

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи