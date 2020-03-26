Адвокат сочинских Свидетелей Иеговы* пояснил свое отстранение от защиты

26 марта 2020, 23:50

Отстранение адвоката Свидетелей Иеговы* из Сочи Николая Кузичкина и Вячеслава Попова от их защиты следствие обосновало противоречием интересов обвиняемых, пояснил адвокат. Защитник оспорил решение об аресте верующих, назвав формальным предыдущее решение апелляционного суда.

Как писал "Кавказский узел", жители Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов находятся под арестом с 10 октября 2019 года. В марте суд в Сочи продлил срок их заключения под стражей до 24 мая. Сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения написали ходатайство с просьбой освободить из-под стражи их коллегу, Свидетеля Иеговы* Николая Кузичкина, профессионализм которого как настройщика роялей и пианино очень востребован в городе.

По версии следствия, Кузичкин и Попов в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Жены обоих верующих жалуются на запрет свиданий и частые этапирования их мужей из Армавира в Сочи и обратно. Этапирование плохо сказывается на состоянии Кузичкина, у которого, со слов его жены, есть ряд серьезных заболеваний.

Николай Кузичкин пожаловался на ухудшение состояния здоровья

Защита сочинских Свидетелей Иеговы* Николая Кузичкина и Вячеслава Попова сегодня в очередной раз обжаловала решение суда первой инстанции о продлении срока ареста, сообщил адвокат Сергей Яновский. По его словам, заключение под стражей верующих до 24 марта было признано законным Центральным судом Сочи накануне, 25 марта. Адвокат сообщил, что, несмотря на то, что Кузичкину и Попову уже продлили арест до 24 мая, необходимо оспаривать предыдущие аналогичные решения.

"Если суды отменят арест Кузичкина и Попова, то их надо будет отпускать на свободу, менять меру пресечения. Рассмотрение жалоб защиты (на арест верующих) занимает время, в то время как очередной суд уже продлил им срок заключения под стражу на два месяца. Так что если даже в течение этого времени (до 24 мая) апелляционный суд и отменит постановления (суда первой инстанции), то данные решения не будут иметь смысла, так как люди уже отбудут эти сроки под арестом", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Яновский.

10 марта Краснодарский краевой суд вернул дело о продлении срока содержания под стражей Свидетеля Иеговы* Вячеслава Попова в сочинский суд из-за имеющихся нарушений.

По его словам, отмененные апелляционным судом постановления судов первой инстанции внушили надежду защите, родственникам и самим обвиняемым на изменение меры пресечения. "Но когда (25 марта) удалось получить апелляционные определения краевого суда и ознакомиться с ними, то выяснилось, что причины отмены были формальными, а не принципиальными, на которые указывала защита", - уточнил защитник.

Яновский отметил, что крайсуд сослался на то, что суд первой инстанции был не вправе закрывать заседания о продлении меры пресечения. "На заседании 25 марта сочинские судьи вновь никого не пустили в суд из-за постановления Верховного суда о введенных до 10 апреля ограничений в связи с коронавирусом, однако в суде было объявлено, что процесс является открытым", - заявил адвокат.

Защитник уточнил, что на процесс 25 марта были допущены только адвокаты, следователь, прокурор, судья и секретарь. "С моим подзащитным - Вячеславом Поповым - заседание проходило по конференцсвязи из СИЗО в Армавире, куда его отправили этапом еще (22 марта)", - сообщил Яновский.

По словам адвоката, в суде следователь заявлял, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, могут влиять на свидетелей, угрожать им, продолжать заниматься преступной деятельностью. "Хотя характеристики (обвиняемых) и образ жизни говорят об обратном: что это законопослушные и полезные обществу люди", - отметил защитник.

По словам представителя Независимого объединенного профсоюза врачей и пациентов "Альянс" Ирины Кваско-Алясовой, нахождение Кузичкина в условиях СИЗО в обычной камере недопустимо, потому что этому человеку нужно квалифицированное лечение.

По словам адвоката, Николая Кузичкина он видел на заседании 25 марта, когда арестованный пожаловался на свое здоровье.

"У него обострились (хронические заболевания), боли в желудке из-за питания (в СИЗО). Он ждет обследования. Он также сообщил, что как только его доставят в СИЗО Армавира, он лично передаст просьбу обследовать его щитовидную железу и дообследовать мочеполовую систему", - рассказал Яновский.

Суд не разрешил адвокату Сергею Яновскому защищать Николая Кузичкина. Обвиняемого лишили права на защиту, так как адвокат по назначению не сможет присутствовать на ближайшем заседании суда, заявил Яновский.

Адвокат не согласен со своим отстранением от защиты обвиняемых

Сергей Яновский также пояснил, что по ходатайству следователя он был отстранен от ведения дел сразу двух подзащитных - Николая Кузичкина и Вячеслава Попова - по той причине, что между обвиняемыми, по мнению следствия, есть противоречивые интересы. "Но противоречия интересов у обвиняемых никогда не было: они не считают себя виновными. За Вячеславом Поповым защитником был закреплен я, а за Николаем Кузичкиным - Антон Богданов. Но ввиду того, что Антон Богданов лишен возможности постоянно ездить в Сочи, то он присутствует только на заседаниях в крайсуде. А в Сочи Кузичкину был назначен адвокат от государства - Людмила Морозова, которая также подает жалобы в интересах своего подзащитного", - пояснил защитник.

По его словам, он обжаловал действия следователя, который отстранил меня от дела в суде, но суд первой инстанции встал на сторону следователя. "Я обжаловал данное решение в крайсуде, но и апелляционный суд оставил решение в силе. Оно мной еще не получено. Как только я его получу, то обжалую его в кассации", - заявил Яновский.

Адвокат добавил, что пока он не может представлять интересы Николая Кузичкина. "Когда дело передадут в суд, что произойдет, я надеюсь, в мае, то я и мой коллега Антон Богданов сможем защищать наших подзащитных вместе, и сейчас просто нет необходимости мне заявлять себя общественным защитником Кузичкина, так как на стадии следствия и продления ареста адвокат по назначению Людмила Морозова справляется со своей миссией", - отметил адвокат.

Адвокат краевой коллегии адвокатов Тимур Филиппов, не участвующий в деле сочинских Свидетелей Иеговы*, пояснил, что адвокат действительно не может защищать обвиняемых, если их интересы противоречат друг другу.

"Согласно пункту 6 статьи 49 УПК России "одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого". Однако, если их интересы не противоречат друг другу, то защитник имеет право на их защиту", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Пришедшие поддержать Кузичкина и Попова простояли у суда четыре часа

На заседание суда в Сочи 25 марта, на котором повторно рассматривалось ходатайство следователя о мере пресечения для Кузичкина и Попова, приехали около 30 человек. Однако в суд их не пустили из-за ограничений Верховного суда, поэтому многие прождали четыре часа у здания суда, чтобы узнать решение, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Супруга Николая Кузичкина простояла у суда, чтобы увидеть своего мужа на несколько секунд, когда его выводят из автозака и заводят обратно. С такой же целью к зданию суда приехала и супруга Вячеслава Попова Юлия, однако увидеть мужа она не смогла. "Нас поддерживают единоверцы и люди других конфессий. Есть, кто приходит постоянно, кто-то приходит, когда есть возможность. (Мы приходим) на каждое заседание с надеждой на их освобождение", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Попова.

На заседание 25 марта пришли 30 человек, так как о процессе узнали только за день до этого, рассказал присутствовавший у здания суда Константин Елтавский. "На суды приходят единоверцы и не только. Поскольку о суде узнали вечером (24 марта), то смогли собраться не более 30 человек. Приходим, потому что хотим, чтоб и Николай, и Вячеслав видели, что друзья их не оставили и готовы быть максимально рядом, даже в такие суровые времена. То, что их отпустят на свободу, мы надеемся каждое заседание. И не хотим пропустить тот час, когда лично увидим, как их освобождают. Поскольку на каждый суд приходят жены Вячеслава и Николая, мы и их не хотим оставить наедине с их бедой. Жена Николая не разделяет его религиозных убеждений, но друзья Николая, которые тоже не являются его единоверцами, на протяжении всего этого времени, поддерживают его семью и помогают, кто чем может", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Елтавский.

По его словам, пришедшие к зданию суда используют меры предосторожности в связи с коронавирусом: принесли санитайзеры, не обнимаются и стараются не здороваться за руки.

"На суды приходят разные люди - верующие и нет. Но все сочувствуют Кузичкину и Попову", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Елефтериади о своих мотивах.

Пришедшая в суд Вера Михайловна рассказала, что историю Кузичкина и Попова узнала от других людей, когда приходила в суд на свои процессы. "Я спросила тех, кто аплодировал людям, выходящим из автозака, почему им хлопают, и мне пояснили, что эти люди (арестованы) за свою веру. Я была очень удивлена. Я понимаю, если человек (арестован) и изолирован от общества за убийство, за нападение на других или за то, что приносит вред другим людям", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Вера Михайловна, добавив, что считает неправильным арестовывать человека за то, что он верит и мыслит не так как все.

"Потому что у нас в Конституции прописано, что каждый имеет право на свободу мысли и вероисповедания. Как можно заключить веру и мысль под стражу - мне это не ясно", - сообщила женщина.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".