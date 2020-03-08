Жены сочинских Свидетелей Иеговы* пожаловались на запрет свиданий

08 марта 2020, 03:20

Сочинские Свидетели Иеговы* Вячеслав Попов и Николай Кузичкин доставлены из армавирского СИЗО в Сочи на следственные действия. Их супруги Юлия Попова и Ольга Чехова попытались передать мужьям домашнюю пищу и витамины, но получили отказ. Они также пожаловались на отказ на многочисленные просьбы о свидании.

Как писал "Кавказский узел", жители Адлера Вячеслав Попов и Николай Кузичкин находятся под арестом с 10 октября 2019 года. 21 февраля суд продлил обоим срок ареста, несмотря на то что согласился с жалобой Попова на бездействие следствия. Супруга Кузичкина Ольга Чехова пожаловалась в Общественную наблюдательную комиссию и ряд инстанций, что ее муж не получает должной медицинской помощи в СИЗО, а условия его содержания в камере лишь ухудшают здоровье. 4 марта представители Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края посетили Кузичкина в СИЗО, где выяснилось, что незадолго до их визита его перевели в другую камеру.

По версии следствия, Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Арестовывая верующих, силовики, выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

6 марта Свидетелей Иеговы* Николая Кузичкина и Вячеслава Попова под конвоем доставили в ИВС Сочи из СИЗО Армавира на следственные действия.

Адвокат Сергей Яновский, которому ранее суд не разрешил защищать Николая Кузичкина, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 10 марта будет рассмотрена апелляция по делу Вячеслава Попова.

Суд не разрешил 21 февраля адвокату Сергею Яновскому защищать Николая Кузичкина. Обвиняемого лишили права на защиту, так как адвокат по назначению не сможет присутствовать на ближайшем заседании суда, заявил Яновский.

"Апелляция будет рассмотрена в крайсуде 10 марта. В это время мой подзащитный до 15 марта будет в Сочи, поэтому, полагаю, что будет вестись ВКС (видеоконференцсвязь) из Сочи", - отметил Яновский. Он предположил, что апелляцию Кузичкина рассмотрят также 10 марта.

Адвокат Кузичкина Антон Богданов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он не осведомлен официально о дате рассмотрения апелляции своего подзащитного, которая, по его словам, "была подана после вынесения постановления о продлении ареста".

Адвокат по назначению Николая Кузичкина Людмила Морозова также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не знает о дате рассмотрения апелляции, и до 10 марта она находится за пределами Сочи по договоренности со следователем.

Супруга Вячеслава Попова Юлия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ответ на ее заявления, а также заявления мужа о свиданиях они многократно получила отказы. 6 марта они вместе с женой Николай Кузичкина Ольгой Чеховой повезли передачу в ИВС в Мацесту, где вынуждены были выстоять в большой очереди.

"Очереди там от двух до пяти часов приходится простаивать. Супруг жалуется на неполноценное питание. Передавал через адвоката и писал, что готовят там ужасно невкусно. В основном быстрого приготовления лапша, какая-то колбаса. Но на этом разве долго проживешь без ущерба для здоровья? А передать домашнюю еду или то, что можно приготовить, к примеру, курицу или картофель - нельзя. Берут только в магазинных упаковках. Отказывают даже в приеме витаминов. Я сегодня (6 марта) возмутилась, почему питание не полноценное, а витамины не принимают. Приемщица при мне позвонила врачу, и та ей сказала, что "лекарства принимаются только по назначению". Хотя витамины не являются лекарством", - рассказала Юлия Попова.

Супруга Николая Кузичкина Ольга Чехова также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что муж жалуется на отсутствие нормального питания.

"Привезли мужа 6 марта в Сочи из Армавира вместе с Вячеславом Поповым. Мы с Юлией Поповой поехали к мужьям с передачами. Витамины для них у нас не взяли, как и домашнюю еду. Николай также жаловался на некачественное, неполноценное питание. Сегодня (6 марта) к нам домой принесли два письма от Николая Николаевича. Их он отправлял еще в свой последний приезд в Сочи, когда было продление срока содержания под стражей, 21 февраля. Отправлял из ИВС на Мацесте. Вот он здесь опять, и письма из Сочи только пришли, более чем через полмесяца. В них он писал, что в камере санчасти шел ремонт и поэтому его отселили в другую камеру с плохими условиями. Но это он, конечно, писал, еще не зная, что его переведут в новую камеру", - рассказала она.

По ее словам, муж сообщил в письме, что стал хуже себя чувствовать. "Улучшений нет. Надежды на свидания очень мало", - пожаловалась Чехова.

Обе женщины назвали издевательством обращение с мужьями. "Это издевательство над людьми - и питание, и перевозки, и отказ сообщать, куда и зачем их везут, отказ в свиданиях с семьей, отказ в передаче даже витаминов, простаивание часами в очередях, объявление экстремистами этих безобидных людей, которые ничего противоправного не совершили", - сказала Юлия Попова.

Она задается вопросом, для чего мужчин привезли 6 марта в Сочи, если "продление стражи будет 23-24 марта и их должны вывезти 15 марта из Сочи". "А потом опять доставят назад? Почему он (следователь) не может провести следственные действия, когда они здесь, в Сочи, на продлении стражи?" - недоумевает она.

По словам Ольги Чеховой, вместе с письмами от мужа она получила послания из разных регионов России со словами поддержки и сочувствия. "Пишут, что сопереживают, поддерживают морально... Массу писем со словами поддержки получает и Николай Николаевич. Мне известно, что сотрудники СИЗО уже устали читать все эти письма, так как их очень много. Прежде чем передать письмо или отправить, они обязаны его прочитать - письма проходят цензуру", - пояснила Ольга Чехова.

Как минимум 21 Свидетель Иеговы* в Северо-Кавказском федеральном округе и еще 16 в Южной федеральном округе ощутили на себе последствия решения Верховного суда России о запрете их организации, став подозреваемыми и обвиняемыми по делам об экстремизме. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, уровень сочувствия в Свидетелям Иеговы* в российском обществе невелик, но нет и массового одобрения их преследования.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".