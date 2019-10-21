Арест Свидетелей Иеговы* в Сочи стал акцией устрашения

21 октября 2019, 03:02

Свидетели Иеговы* из Сочи не признают вину в участии в экстремистской организации, их арест - акция устрашения верующих, отметил адвокат Антон Богданов. По мнению представителя "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослава Сивульского и правозащитника Льва Левинсона, силовики, арестовывая верующих, выполняют команду свыше.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября следователи сообщили об аресте двух Свидетелей Иеговы* в Сочи. Следователи полагают, что 45-летний и 68-летний жители Адлера в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в признанную экстремистской и запрещенной судом в России организацию. Обыски также прошли в домах других верующих. После этого они были вынуждены отказаться от открытых встреч.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Краснодарском крае по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 39 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

"21 октября Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционные жалобы на постановление сочинского судьи Центрального районного суда..., который 11 октября поздно вечером заключил под стражу после обыска двух верующих сочинцев - 68-летнего Николая Кузичкина и 45-летнего Вячеслава Попова до 24 ноября 2019 года. Мужчины подозреваются за свою веру в экстремизме. Какие обвинения им могут выдвинуть - неизвестно. Другие Свидетели Иеговы* не находятся под стражей", - сообщил 20 октября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат задержанных Свидетелей Иеговы* Антон Богданов.

По его мнению, "обыски и аресты в Сочи - это акции устрашения верующих".

"Мои подзащитные ведут себя вполне спокойно и уверенно... Эти люди ни в чем не виноваты и не признают свою вину в участии в экстремистской организации. Как адвокат, считаю, что их обвинение несостоятельно и является акцией устрашения", - сказал Богданов.

По его словам, до ареста его подзащитные и не догадывались, что в отношении них еще месяц назад было возбуждено уголовное дело.

"Цитировать что-либо из уголовного дела невозможно, потому что знакомиться с делом нам не давали. Только идет следствие. В материалах, представленных следователем суду, не содержится никакой конкретики, никаких эпизодов, по которым можно было бы судить, в чем же именно обвиняют 68-летнего Николая Кузичкина и 45-летнего Вячеслава Попова, какой именно экстремизм они совершили, и в чем это выражается", - отметил Богданов.

Сивульский назвал обыски в домах Свидетелей Иеговы* спланированной акцией

По словам представителя "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослава Сивульского, с 2017 года в России проведено более 600 обысков у верующих, 40 человек находятся за решеткой, семеро осуждены.

"Самый большой срок получил датский подданный Кристенсен... Его состояние здоровья пошатнулось. Он находится в больнице с воспалением легких после начавшихся холодов", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В феврале 2019 года суд приговорил последователя Свидетелей Иеговы*, датчанина Денниса Кристенсена, живущего в России, к шести годам заключения.

По словам Сивульского, родственники задержанных в Сочи Свидетелей Иеговы* не хотят общаться со СМИ, так как очень расстроены. "Супруга 45-летнего мужчины весьма напугана, родственники 68-летнего мужчина так же", - отметил он.

Сивульский считает, что обыски почти в 20 домах сочинских Свидетелей Иеговы* - это заранее спланированная по чьей-то команде свыше акция.

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. Несмотря на это обещание, репрессии только усиливаются, указал в мае представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

Правозащитник: перед силовиками поставлена задача, и она выполняется

Эксперт Института прав человека Лев Левинсон назвал "беззаконием" обыски и аресты Свидетелей Иеговы*.

"Это беззаконие продолжается с момента неправовой ликвидации всей религиозной организации "Свидетелей Иеговы"* и имеет территориальную специфику. Почему в одном регионе так, а в другом - иначе, можно отследить по другим уголовным аналогичным делам. В одном регионе за одно и то же "преступление" дают условные сроки, а в других - реальные", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, причины гонения "Свидетелей Иеговы"* могут крыться в многочисленности организации, которая может составлять конкуренцию другим религиозным течениям, а также в их антимилитаризме.

"Как вообще организацию в России признали экстремистской при том, что она существует без проблем по всему миру и насчитывает более 20 миллионов последователей - это вопрос интересный. Формально это происходило так: локальные суды в глубинках напринимали решений о том, что их литература является экстремистской. Эти все решения абсолютно немотивированные. Ведомственные эксперты выносили такие совершенно необоснованные, высосанные из пальца заключения экспертиз... При этом сами Свидетели Иеговы* и их адвокаты даже не знали о наличии таких решений, потому что их никто не извещал. Поэтому эти решения не были обжалованы, и сами Свидетели Иеговы* узнавали о их существовании только после того, как ссылки на них публиковались на сайте Минюста", - отметил Левинсон.

Что касается преследования Свидетелей Иеговы* в Сочи, то, по его мнению, их арест связан с желанием "обезглавить организацию".

"Все их контакты имеются у правоохранителей, так как раньше они не были запрещены. Имелись лидеры, места сборов, списки СИ*. Все эти люди достаточно известны, так как они действовали легально. А сейчас лидеров преследуют, пытаясь обезглавить организации. Но хочу отметить, что СИ* всегда держатся дружно. Дают адвокатов, задержанных не бросают. Но даже самые сильные адвокаты не могут добиться справедливости... Перед силовиками поставлена задача, и она выполняется", - считает Левинсон.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.