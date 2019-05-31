Волгоградский облсуд подтвердил решение об аресте Свидетеля Иеговы*

31 мая 2019, 16:08

Волгоградский областной суд отказался сегодня отпустить из-под стражи Валерия Рогозина, обвиняемого в причастности к Свидетелям Иеговы*. Представитель Свидетелей Иеговы* указал на усиление репрессий, несмотря на обещание президента России "внимательно разобраться" с причислением организации к экстремистской.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая силовики в Волгограде на двое суток поместили в СИЗО семь задержанных Свидетелей Иеговы*. Суд Центрального района Волгограда принял решение арестовать до 13 июля четверых из них - Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна и Вячеслава Осипова.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Кабардино-Балкарии по состоянию на 30 марта 2017 года действовали пять местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Подержать Валерия Рогозина сегодня в суд пришли его жена, сын и племянник. Сам Рогозин присутствовал по видеоконференцсвязи. Из представителей СМИ в суде был только корреспондент "Кавказского узла".

Судья запретила фотосъемку процесса, сославшись на то, что это может нарушить права его участников, несмотря на согласие Рогозина и его адвоката. Съемка была разрешена только при оглашении вводной резолютивной части решения, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

На заседании суда было отмечено, что Валерий Рогозин живет с супругой и двумя сыновьями в Ерзовке, является пенсионером, работает инженером-проектировщиком. Адвокат Рогозина Ирина Пахомова настаивала на домашнем аресте. "Мера пресечения не может быть такой суровой. Мой подзащитный скрываться, угрожать и оказывать давление не собирается", - заявила она.

В свою очередь представитель прокуратуры выступила против удовлетворения жалобы, так как Рогозин может "скрыться от суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства".



"Нет никаких доказательств, что я возбуждал какую-то ненависть, к чему-то подстрекал. Я не признаю вину, я не занимался тем, что мне вменяют", - заявил Валерий Рогозин на заседании суда.

"Рогозину предъявлены обвинения по ч.2 ст.282.2 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данным следствия он является одним из руководителей местного религиозного объединения, входящего в структуру религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России"* и имеет преступные связи с другими членами данного общества", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы областного суда.

Суду также были представлены характеристики от соседей и с работы. Работодатель отметил, что Рогозин зарекомендовал себя "с исключительно положительной стороны". Соседи сообщили, что семья Рогозиных "дружная и гостеприимная". Были приобщены также медаль "70 лет вооруженным силам СССР", копия удостоверения "за безупречную службу в ВС РФ", и медицинские документы, свидетельствующие о необходимости проведения операции.

Однако Волгоградский областной суд принял решение оставить Валерия Рогозина под стражей, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Родственники заявили о запрете на посещение Рогозина в СИЗО

Отца задержали на рабочем месте "без предъявления документов, ордера на арест", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Рогозин.

"Его посадили в машину и повезли в Ерзовку, сделали обыск с понятыми. Отобрали все телефоны – отца, мамы, забрали все планшеты, компьютеры, флешки, банковские карты. Забрали также мои документы на машину. Я только сегодня с утра получил документы, это была долгая история хождения по следователям. Я в момент обыска был на работе", - рассказал Вадим Рогозин.



По его словам, "отец находится в СИЗО". "Его не разрешили посещать родственникам. Я получил на этой неделе разрешение на звонок, но он еще не звонил. Отец состоял на учете у врача, у него есть хроническое заболевание, и ему нужна срочная операция", - подчеркнул Вадим Рогозин.

Он также отметил, что его отец "является верующим человеком, христианином". "Лидером организации он не был. С момента запрещения организации никакой деятельности не производилось. Ничего противозаконного он не делал", - пояснил Вадим Рогозин, подчеркнув, что "сам не придерживается никакой веры".

Представитель "Свидетелей Иеговы"* указал на усиление репрессий

Несмотря на то, что президент России усомнился в целесообразности преследования Свидетелей Иеговы*, на практике видно не прекращение, а усиление репрессий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

"Это интересный факт, он не поддается легкому осмыслению без какой-то инсайдерской информации, но у нас ее нет. Я думаю, что те, кто инициирует эти гонения и преследования, считают, что нужно доказать Путину, что они делают это обоснованно, и имеет место некая экстремистская деятельность", - пояснил Сивульский.

Он отметил, что в Волгограде "довольно стандартная ситуация – обыски, задержания". "Это по всей стране. Количество находящихся под уголовным преследованием уже превысило 200 человек. Более 100 побывали в СИЗО. После высказывания президента количество и качество репрессий усилилось многократно", - отметил Ярослав Сивульский.

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. " Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий – это правда, но всё‑таки учитывать страну и общество, в котором мы живём, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться", - сказал Путин. Он также отметил, что "Свидетели Иеговы* - тоже христиане". "За что их преследовать, я тоже не очень понимаю", - заявил президент.

О том, что присутствовал 11 декабря 2018 года на встрече Путина с Советом по правам человека, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. "Мне совершенно не показалось, что [Владимир Путин] сказал, что их не надо преследовать. В ответ на очередную реплику про Свидетелей Иеговы* он сказал, что не знает, за что их преследуют, но надо разобраться. Но он так часто говорит. Это всего лишь значит, что он не в теме и надо разобраться", - подчеркнул Верховский.

По его словам, волна репрессий в отношении Свидетелей Иеговы* "идет устойчиво с прошлого апреля". "Общее количество людей, подозреваемых или обвиняемых по текущим уголовным делам, перевалило за 200", - подчеркнул директор информационно-аналитического центра "Сова".

По его мнению, решение о запрете организации "не возникло случайно, а готовилось давно". "Была длительная кампания, которая систематически велась с 2009 года. Можно удивляться, что она зашла так далеко, но с другой стороны, здесь есть некая инерция правоохранительной машины, которой бывает сложно остановиться. При том, что обеспечить этот тотальный запрет нет возможности. [Свидетелей Иеговы*] слишком много. Невозможно всех пересажать, они не могут все уехать, от них невозможно ожидать, что они перестанут [исповедовать свою религию], потому что исторически они уже доказали, что не перестают в гораздо худших условиях. Но сейчас по букве закона любые люди, собирающиеся на религиозные собрания Свидетелей Иеговы*, могут быть обвинены, что и происходит тут и там. И будет происходить, пока сверху не дадут прямого приказа остановиться", - подчеркнул Александр Верховский.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".