Два Свидетеля Иеговы* арестованы на Кубани

17 октября 2019, 22:42

Жители Кубани обвиняются в причастности к признанной судом в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*.

По версии следствия, 45-летний и 68-летний местные жители в течение двух лет, начиная с мая 2017 года, организовывали в Сочи собрания и религиозные выступления, вовлекая в религиозную организацию "Свидетели Иеговы* «Адлер»" новых участников.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Краснодарском крае по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 39 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Оба они обвинены по статье об участии в экстремистской организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ) и заключены под стражу, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. В помещениях, где проводились собрания, а также по месту жительства обвиняемых были проведены обыски, следователи изъяли литературу, черновые записи и средства связи, говорится в сообщении ведомства. Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ростовские Свидетели Иеговы* Александр Парков, отец и сын Аванесовы были задержаны 22 мая и с тех пор находятся под арестом. 17 октября Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил им срок содержания под стражей до 20 декабря.

Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.