17 октября 2019, 18:23
Суд оставил под стражей трех ростовских Свидетелей Иеговы*
Как писал "Кавказский узел", Александр Парков, а также отец и сын Аванесовы были задержаны 22 мая и с тех пор находятся под арестом. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Ростовский областной суд оставил в силе решения о продлении им ареста до 20 октября.
Сегодня Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил сроки ареста Александру Паркову, Арсену и Вилену Аванесовым, согласившись с ходатайством следователя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.
Заседания были закрытыми. Суд объяснил это тем, что в зале "могут присутствовать неустановленные лица и свидетели по данному делу", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дочь одного из обвиняемых Евгения Паркова. По ее словам, поддержать обвиняемых пришли около 80 человек.
Комментариями обвиняемых и их адвокатов относительно вердикта суда "Кавказский узел" пока не располагает.
20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста вынес решение о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".
Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".
* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"