17 октября 2019, 18:23

Суд оставил под стражей трех ростовских Свидетелей Иеговы*

Срок содержания под стражей Свидетелей Иеговы* Александра Паркова, Вилена и Арсена Аванесовых продлен до 20 декабря.

Как писал "Кавказский узел", Александр Парков, а также отец и сын Аванесовы были задержаны 22 мая и с тех пор находятся под арестом. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Ростовский областной суд оставил в силе решения о продлении им ареста до 20 октября.

Сегодня Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил сроки ареста Александру Паркову, Арсену и Вилену Аванесовым, согласившись с ходатайством следователя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Заседания были закрытыми. Суд объяснил это тем, что в зале "могут присутствовать неустановленные лица и свидетели по данному делу", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дочь одного из обвиняемых Евгения Паркова. По ее словам, поддержать обвиняемых пришли около 80 человек.

Комментариями обвиняемых и их адвокатов относительно вердикта суда "Кавказский узел" пока не располагает.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста вынес решение о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Меркель попросила Путина защитить права меньшинств", "Власти Британии и США осудили причисление российских свидетелей Иеговы к экстремистам", "Human Rights Watch резко осудила решение суда по свидетелям Иеговы в России".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 октября 2019, 17:40

  • Алексей Дымовский арестован на месяц

    Суд в Новороссийске постановил заключить под стражу до 15 ноября бывшего полицейского Алексея Дымовского, задержанного с взрывчаткой. Арест назначен потому, что у Дымовского нет постоянной работы и прописки на Кубани, пояснил адвокат.

17 октября 2019, 17:00

17 октября 2019, 16:08

  • ЕСПЧ поддержал отказ азербайджанских Свидетелей Иеговы* служить в армии

    Азербайджанские суды нарушили принцип свободы совести, приговорив к тюремному заключению пять Свидетелей Иеговы*, отказавшихся проходить воинскую службу, постановил Европейский суд по правам человека. Властям Азербайджана предписано выплатить заявителям более 38 тысяч евро и разработать закон об альтернативной службе.

17 октября 2019, 15:40

17 октября 2019, 15:36

  • Семья Хабиба Нурмагомедова дистанцировалась от избиения Мирзаева

    Хабиб Нурмагомедов и его родственники "абсолютно непричастны" к жестокому избиению спортсмена Расула Мирзаева, прокомментировал двоюродный брат Нурмагомедова видеозапись инцидента. Пользователи соцсетей переключились на дискуссию о роли Хабиба Нурмагомедова в истории с избиением.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи