Суд оставил под стражей трех ростовских Свидетелей Иеговы*

17 октября 2019, 18:23

Срок содержания под стражей Свидетелей Иеговы* Александра Паркова, Вилена и Арсена Аванесовых продлен до 20 декабря.

Как писал "Кавказский узел", Александр Парков, а также отец и сын Аванесовы были задержаны 22 мая и с тех пор находятся под арестом. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Ростовский областной суд оставил в силе решения о продлении им ареста до 20 октября.

Сегодня Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил сроки ареста Александру Паркову, Арсену и Вилену Аванесовым, согласившись с ходатайством следователя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Заседания были закрытыми. Суд объяснил это тем, что в зале "могут присутствовать неустановленные лица и свидетели по данному делу", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дочь одного из обвиняемых Евгения Паркова. По ее словам, поддержать обвиняемых пришли около 80 человек.

Комментариями обвиняемых и их адвокатов относительно вердикта суда "Кавказский узел" пока не располагает.