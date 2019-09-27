27 сентября 2019, 23:20
Три ростовских Свидетеля Иеговы оставлены под арестом
Ростовский облсуд оставил сегодня в силе решение о продлении срока содержания под стражей Свидетелей Иеговы Вилена и Арсена Аванесовых. 25 сентября аналогичный вердикт был вынесен по жалобе их единоверца Александра Паркова.
Как сообщал "Кавказский узел", Александр Парков, а также отец и сын Аванесовы были задержаны 22 мая и с тех пор находятся под арестом. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Сегодня областной суд в закрытом режиме рассматривал апелляцию Арсена и Вилена Аванесовых на решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о продлении им ареста до 20 октября. Аналогичная жалоба Александра Паркова была рассмотрена 25 сентября. В обоих случаях поддержать фигурантов дела пришли более 20 человек разных возрастов, им позволили выслушать вводную и резолютивную части решения. Обвиняемые участвовали в заседании по видеоконференцсвязи, передал корреспондент "Кавказского узла".
"Я очень хорошо и очень давно знаю Арсена и Вилена Аванесовых - около 15 лет, и могу сказать об этих людях только хорошее. Они настоящие друзья. Они не только в радости, но и в проблемах рядом, помогали многим людям" - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пришедшая на сегодняшний суд Елена Мартенс.
"Я пришла поддержать своих единоверцев, хотя они и не увидят нас. Мы все как одна семья, и очень переживаем друг за друга. Мы не считаем, что это их личные трудности - это наши общие трудности", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Корыбко, также явившаяся на заседание.
Родственники всех трех обвиняемых сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что после ареста им ни разу не удалось попасть на свидания в изолятор.
Напомним, что 10 июня были задержаны еще двое ростовских Свидетелей Иеговы* - Руслан Алыев и Семен Байбак. Суд назначил им домашний арест.
20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста принял решение о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".
Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".
* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"