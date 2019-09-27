Три ростовских Свидетеля Иеговы оставлены под арестом

27 сентября 2019, 23:20

Ростовский облсуд оставил сегодня в силе решение о продлении срока содержания под стражей Свидетелей Иеговы Вилена и Арсена Аванесовых. 25 сентября аналогичный вердикт был вынесен по жалобе их единоверца Александра Паркова.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Парков, а также отец и сын Аванесовы были задержаны 22 мая и с тех пор находятся под арестом. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Сегодня областной суд в закрытом режиме рассматривал апелляцию Арсена и Вилена Аванесовых на решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о продлении им ареста до 20 октября. Аналогичная жалоба Александра Паркова была рассмотрена 25 сентября. В обоих случаях поддержать фигурантов дела пришли более 20 человек разных возрастов, им позволили выслушать вводную и резолютивную части решения. Обвиняемые участвовали в заседании по видеоконференцсвязи, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я очень хорошо и очень давно знаю Арсена и Вилена Аванесовых - около 15 лет, и могу сказать об этих людях только хорошее. Они настоящие друзья. Они не только в радости, но и в проблемах рядом, помогали многим людям" - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пришедшая на сегодняшний суд Елена Мартенс.