Зал Царства Свидетелей Иеговы*. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

19 октября 2019, 05:52

Свидетелей Иеговы* напугали аресты и обыски в Сочи

Сторонники религиозной организации "Свидетели Иеговы*" в Сочи после обысков и арестов вынуждены отказаться от открытых встреч. Соседи и знакомые опасаются говорить о верующих открыто, так как боятся интереса к ним силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября следователи сообщили об аресте двух Свидетелей Иеговы* в Сочи. Следователи полагают, что 45-летний и 68-летний жители Адлера в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в признанную экстремистской и запрещенной судом в России организацию.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. В Краснодарском крае по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 39 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Двоих верующих  в суд Центрального района для избрания им меры пресечения по обвинению в организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ) привезли поздно вечером 11 октября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.  Дежурный судья "назначил им арест до 24 ноября 2019 года", - сказал он.

Свидетель Иеговы* Алексей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обыски в Сочи проходили с 10 октября, силовики наведались в два десятка домов, где собирались верующие.

"Верующие рассказали, что это было в Хосте, в Дагомысе, на Красной поляне, в Адлере... Силовики врывались в дома, изымали литературу и компьютеры. 10 октября были задержаны двое верующих", - рассказал Алексей.

По его словам, в Адлере организация располагалась на улице Урожайная, но ее закрыли еще в 2017 году и с тех пор там никто не собирался. Корреспондент "Кавказского узла" побывала в указанном им по этому адресу доме. Здание и ворота оказались заперты на замок, какие-либо контакты организации отсутствовали.

Алексей рассказал, что  верующие опасаются репрессий.

"Единственное, что мы делаем, - читаем и обсуждаем Библию. Никаким экстремизмом мы не занимаемся. Статья надуманная и совершенно не вяжется с положениями Конституции нашей страны о свободе вероисповедания....Отношение к нам ужасное. Верующие запуганы", - сказал он.

По словам Алексея, ранее Свидетели Иеговы* собирались свободно. "Собрания... проходили в здании скорой помощи. Руководитель станции был не против наших собраний. И вдруг мы резко стали экстремистами", - сказал он.

Верующая Виктория рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что знакома с членами семей задержанных. По ее словам, она хотела позвонить родственникам, но все их телефоны оказались отключены.

"Мне очень страшно. Не хочется сидеть 10 лет в тюрьме. Все эти обыски и аресты - показательные, для устрашения", - считает Виктория. Она полагает, что вскоре начнется волна эмиграции российских Свидетелей Иеговы* в страны, где за вероисповедание нет преследований.

Жители Адлера, которые живут по соседству с арестованными Свидетелями Иеговы*, работали или учились с ними, отказались говорить о подробностях обысков.

"Мне их жалко... Это их вера. Пусть верят во что хотят. Если их посадят в тюрьму, думаю, что их вера еще больше укрепиться и они будут и там проповедовать свою религию. Силовые методы еще никогда до добра не доводили", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Веселое Ирина.

"Так им и надо. Надоели уже всем. Раньше покоя от них не было... А теперь притихли. Не видно и не слышно их. Они ведь не просто сидят и читают Библию. Они еще и вовлекают других", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Черешня, где так же прошли обыски, Марина. По ее словам, сама она старается держаться от СИ* "подальше".

"Посадили почти 70-летнего верующего по арест.. не думаю, что он настолько опасен, что должен сидеть в тюрьме, а не дома", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Урожайная в Адлере Татьяна.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

Информацию о связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* событиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Три принадлежавшие кубанским Свидетелям Иеговы* здания выставлены на торги",  "Суд оставил под стражей трех ростовских Свидетелей Иеговы*", "Human Rights Watch резко осудила решение суда по свидетелям Иеговы в России".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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