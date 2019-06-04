Правозащитники рассказали о шпионских методах в делах против Свидетелей Иеговы*

04 июня 2019, 23:33

Силовики, как и в советское время, внедряют в ряды Свидетелей Иеговы* агентов, а суды санкционируют прослушку, материалы которой становятся главными доказательствами обвинения, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*. Защита четырех верующих, задержанных в Дагестане, сообщила о подготовке жалобы на их арест.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте прошли обыски, после которых были задержаны Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов. 3 июня суд арестовал их на два месяца. Задержанные с ними жители Дагестана рассказали о давлении со стороны силовиков.

Свидетелей Иеговы* преследуют за независимость, и список задержанных верующих будет пополняться, считают глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

Защита намерена обжаловать арест Свидетелей Иеговы* в Дагестане

Защита готовит апелляционную жалобу на арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шамиль Тагиров, представляющий в суде интересы всех четверых задержанных в Дагестане Свидетелей Иеговы*. "Жалоба будет подана в Верховный суд Дагестана. Сейчас она на стадии подготовки. Когда она будет рассмотрена, пока неизвестно", - отметил Тагиров.

Адвокат сообщил, что пока не успел навестить своих подзащитных, но намерен сделать это в ближайшее время. О каких-либо их жалобах на условия ареста он не знает. Тагиров также сообщил, что при нем не поступало жалоб на силовиков от других задержанных, не заключавшихся под стражу.

Эксперты сравнили преследование Свидетелей Иеговы* в СССР и современной России

До запрета Свидетелей Иеговы* в России дагестанская община насчитывала до 350 верующих, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. Больше всего их было в Махачкале, однако отдельные крупные группы имелись и в Дербенте, Кизляре и Каспийске, отметил он.

По словам Сивульского, после прекращения советских гонений на Свидетелей Иеговы*, когда верующих ссылали в Сибирь, многие из них предпочли поселиться на юге России - в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской и Волгоградской областях. Оттуда часть Свидетелей Иеговы* переселилась на территории современных Дагестана и Чечни, а также в Кабардино-Балкарию, где их довольно много и сейчас, сообщил Ярослав Сивульский. "Сегодня численность сократилась, а имущество изъято. Однако в Дагестане численность СИ* невелика. Местные верующие брали недвижимость для встреч в аренду, поэтому изъять у них было нечего. Если община небольшая, то обзаводиться своим помещением хлопотно", - пояснил Сивульский.

Силовики часто внедряют в общество Свидетелей Иеговы* агентов, повторяя практику советского времени, утверждает Сивульский. К примеру, в деле последователя Свидетелей Иеговы* датчанина Денниса Кристенсена фигурировал некий религиовед, который посещал встречи верующих, отметил Сивульский. "Однако оказалось, что он работал на ФСБ. Он провоцировал верующих на разговоры, чтобы позже их дискредитировать. Его показания и аудиозаписи легли в основу уголовного дела", - указал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

В феврале 2019 суд приговорил последователя Свидетелей Иеговы*, датчанина Денниса Кристенсена, живущего в России, к шести годам тюрьмы.

К данной схеме прибегали и томские правоохранители, которые внедрили в ряды Свидетелей Иеговы* женщину, просившую "разобраться в Библии", сообщил Сивульский. Все встречи она снимала на камеру, встроенную в шариковую ручку. Аналогично спецслужбы внедряли своего агента в уфимскую общину Свидетелей Иеговы*, сказал Сивульский.

"Метод внедрения в [сообщества] Свидетелей Иеговы* очень действенный, потому что верующие никому не отказывают, а силовики злоупотребляют доверчивостью. Мой отец отсидел семь лет в тюрьме. Помню, как он рассказывал про некоего агента КГБ, который и стал основным свидетелем по его делу. Стоит заметить, что тогда силовики работали куда тоньше: они прекрасно знали свои роли, были отменно подготовлены и достигали "хороших" результатов в борьбе со Свидетелями Иеговы*. Более того, некоторые силовики настолько входили в образ и так располагали к себе верующих, что даже становились старейшинами", - рассказал Сивульский.

Современная схема внедрения агентов полностью повторяет советскую, однако ФСБ использует менее харизматичных сотрудников, согласился правозащитник, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщов. "Сегодня профессионализм агента резко снизился", - сказал он.

Правозащитник назвал преследование Свидетелей Иеговы* нелепостью, также напомнив о деле Кристенсена. "Судья зачитывал показания: собирались, читали Библию, молились, вели дискуссии о религии и… готовили свержение существующего строя. Когда судья это произносил, то потупил взор. Он сам понял, что говорит глупости", - отметил Борщов.

Преследовать верующих позволяют лакуны в законодательстве

Суды в 100 процентах случаев санкционируют прослушку Свидетелей Иеговы*, скрытую аудио- и видеозапись встреч с ними, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. "Однако тут важно, какие именно действия будут квалифицированы как преступные, каким будет состав преступления. Уголовный кодекс не дает четкой ясности. Как, к примеру, отличить организатора от участника: если человек выступал на сцене, будет ли он учредителем, координатором? В том же деле Кристенсена указывается, что он открывал калитку для верующих, что квалифицируется следствием, как организация. Но позвольте, разве организатор станет сам стоять у дверей? Мне думается, что кого-то наймет", - отметил Верховский.

Также закон не дает четкого понимания, как квалифицировать собрания Свидетелей Иеговы* без обсуждения религии. "Сейчас, согласно российскому законодательству, Свидетели Иеговы* могут только сидеть дома и молиться. Следствие не заинтересовано, в каком качестве собираются люди. Если, к примеру, давно знакомые друг другу верующие банально собрались попить чаю, но ничего не обсуждали, кроме семей, будет ли это преступлением? Судебный опыт Хизб ут-Тахрир** показывает, что да. К сожалению, Верховный суд РФ так и не дал пояснений", - сказал Александр Верховский.

Данные прослушки служат основным доказательством вины в судах, указал адвокат. "Однако если на встрече лишь обсуждалась Библия, то возникает много неясностей. Получается, что нарушения нет – речь шла только о книге, но никак не о деятельности запрещенной организации. На такого рода встречах могут быть не только Свидетели Иеговы*, но и обычные гости – просто приглашенные люди. Впоследствии эти люди также могут быть привлечены к ответственности, если их зафиксировала аудио- или видеоаппаратура", - отметил Верховский.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".