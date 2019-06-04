Жена арестованного в Дагестане Свидетеля Иеговы* рассказала подробности обыска

04 июня 2019, 07:00

Силовики, проводившие обыск в квартире арестованного в Дагестане Свидетеля Иеговы* Арсена Абдуллаева, прибегали к угрозам и запугиванию, сообщила его жена Суат. Свидетелей Иеговы* преследуют за независимость и список задержанных верующих будет пополняться, считают глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте прошли обыски, после которых были задержаны Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов. 3 июня суд арестовал их на два месяца.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

По словам жены одного из задержанных в Дагестане Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева Суат, уже в момент ареста ее мужу предъявили обвинение по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

«Те, то проводил обыск, запугивали нас, требовали, чтобы Арсен взял на себя вину, назвал адрес своих друзей. Угрожали, что наш ребенок не сможет учиться там, где он учится сейчас. Говорили: «Вы всю жизнь ему поломаете». Угрожали, что привлекут и меня к ответственности по части 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Он ответил им: «Как я могу сказать о том, что я не делал? Да, я - Свидетель Иеговы*, но я не являюсь организатором и руководителем», - рассказала 3 июня Суат Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла",

По ее словам, попасть в суд родственникам арестованных удалось с большим трудом, поскольку сначала пускали лишь самых близких из них. Не пустили родственников и в махачкалинский СИЗО, где сидят арестованные Свидетели Иеговы*, когда они 2 июня хотели передать арестованным еды.

Никаких сведений о том, применялось ли к арестованным какое-либо моральное или физическое давление, и в каких условиях они содержатся, у родственников нет, сказала Абдуллаева.

Учение Свидетелей Иеговы* не запрещено

На первом допросе и на заседании суда интересы задержанных Свидетелей Иеговы* Арсена Абдуллаева, Марии Карповой, Антона Дергалева и Марат Абдугалимова защищали адвокаты по назначению, рассказал 3 июня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Виктор Женков.

По его словам, предварительное обвинение задержанным было предъявлено по статье 282.2 (организация деятельности экстремистской организации).

Женков считает такое обвинение нарушением прав людей на свободу вероисповедания.

«Сказать, что это безобразие — это ничего не сказать. В постановлении о возбуждении уголовного дела против них написано, что они «распространяли идеологию Свидетелей Иеговы*», то есть, по сути, вероучение Свидетелей Иеговы*. Но это учение не запрещено», - заявил он.

По словам адвоката, задержанных 2 июня долгое время держали без еды.

«Мне известно, что все четверо с 6 утра до позднего вечера удерживались сотрудниками, при обыске у них в жилище и в отделе... Им не дали позавтракать дома, в (отделе) их тоже никто обедом не кормил», - сказал Женков.

Заключение под стражу дагестанских Свидетелей Иеговы* будет обжаловано, но займётся этим адвокат по соглашению, уточнил Женков.

"Складывается впечатление о скоординированной травле"

Задержания Свидетелей Иеговы* в основном инициируют федеральные силовые структуры, считает представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский, который также отметил, что складывается впечатление о скоординированной травле.

«Мы доподлинно не знаем, почему руководители силового блока уравнивают людей, которые вместе читают Библию, чтобы учиться любить ближнего, с убийцами и террористами. Более того, рассказы пострадавших от пыток… выявили, что сами палачи не понимали до конца, кого именно они пытают. Сама «экстремистская» статья в деле побуждала их вести себя как с какими-нибудь организаторами теракта. Но выяснялось, что они понятия не имеют ни кто такие Свидетели Иеговы* на самом деле, ни во что верят эти люди. Видимо, в силовых структурах принято не рассуждать над спущенными сверху директивами руководства, а слепо исполнять их», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сивульский подтвердил, что ранее на юге России не было таких массовых задержаний, и напомнил, что сейчас в заключении находится житель Нефтекумска Ставропольского края.

На Ставрополье по статье 282.2 УК РФ расследуются дела четырех жителей Нефтекумска, которые являются Свидетелями Иеговы*. Информация об этом размещена на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

«Но это в какой-то мере удивительно, потому что очаги активных действий силовиков против Свидетелей Иеговы* были в том числе и в ЮФО. В частности, маховик уголовных преследований верующих под предлогом экстремизма начался раскручиваться именно на юге — с запрета общины в Таганроге», - отметил он.

В сентябре 2009 года деятельность местной общины Свидетелей Иеговы* в Таганроге была признана экстремистской и запрещена судом. По версии следствия, после запрета группа верующих продолжила проводить молитвенные богослужения и изучение литературы, признанной экстремистской. Подсудимые не признали вину, считая, что их преследуют за религиозные убеждения. 30 ноября 2015 года четверо подсудимых по делу Свидетелей Иеговы* в Таганроге были приговорены к условным срокам, а еще 12 - к штрафам. Это решение стало результатом пересмотра первоначального вердикта, по которому в 2014 году 9 из 16 подсудимых были оправданы. 16 марта 2016 года Ростовский областной суд подтвердил обвинительный приговор таганрогским Свидетелям Иеговы*.

«Сейчас, к сожалению, высока вероятность, что список арестованных Свидетелей Иеговы* на юге России будет пополняться», - полагает Сивульский.

Преследования Свидетелей Иеговы* ясны с политической точки зрения

Председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина назвала попытку разделить идеологию, вероучение и организации Свидетелей Иеговы* «ханжеством».

«Формально вы можете быть Свидетелем Иеговы*, но не можете организовываться как Свидетели Иеговы*. Это полный абсурд. Для того, чтобы исповедовать любую конфессию, нужно производить какие-то совместные дела с единоверцами. Разве есть такая конфессия, которая оставляет человека один на один с Богом, и ему не требуется встречаться с единоверцами, проводить общие богослужения и так далее», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Ганнушкиной, преследования Свидетелей Иеговы* могут быть непонятны с рациональной точки зрения, но ясны с политической.

«Это люди независимые, дружно держащиеся и неконтролируемые властями», - пояснила она.

Она прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина по поводу преследования Свидетелей Иеговы* в декабре 2018 года, отметив, что подчиненные главы государства очень хорошо чувствуют, какие его слова являются «сигналами», руководством к действию, а какие сказаны «для красного словца».

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля, президент России Владимир Путин пообещал "внимательно разобраться" с причислением Свидетелей Иеговы* к экстремистским организациям. " Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий – это правда, но всё‑таки учитывать страну и общество, в котором мы живём, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться", - сказал Путин. Он также отметил, что "Свидетели Иеговы* - тоже христиане". "За что их преследовать, я тоже не очень понимаю", - заявил президент.

«Исполнители хорошо понимают какие слова, сказанные в Кремле, являются руководством к действию, а что говорится, как «красивая финтифлюшка». И эти слова, видимо, не были восприняты как «сигнал» к каким-то пересмотрам. Путин сказал это 11 декабря, а 6 февраля на реальный, длительный срок был приговорён член СИ* Деннис Кристенсен, к тому же гражданина иностранного государства», - подчеркнула Ганнушкина.

В феврале 2019 суд приговорил последователя Свидетелей Иеговы*, датчанина Денниса Кристенсена, живущего в России, к шести годам тюрьмы.

"Не думаю, что аресты Свидетелей Иеговы* на юге России - скоординированная кампания"

Ветеран спецслужб, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал удивление в связи с тем, что Свидетели Иеговы* обнаружились в Дагестане.

«Мне удивительно, что Свидетели Иеговы* задержаны в Дагестане. Мы привыкли к тому, что там мы боремся, грубо говоря, с боевиками и бандитами. А Свидетели Иеговы* - это другое», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он не видит оснований говорить о скоординированном и массовом преследовании Свидетелей Иеговы* на юге России.

При этом Гончаров предположил, что аресты Свидетелей Иеговы* на юге России не являются скоординированной кампанией, и не исключил, что в конкретном случае власти отреагировали на те или иные нарушения закона.

По поводу слов Владимира Путина о Свидетелях Иеговы* Гончаров выразил уверенность, что любое заявление первого лица в государстве воспринимается всерьёз.

«Все чиновники должны прислушиваться к ним, принимать меры. Но что касается Свидетелей Иеговы*, то если они в своих религиозных деяниях не нарушают закон и не призывают к экстремистским действиям, никто их преследовать не собирается. Как только они переходят рамки закона, появляются определённые призывы к неподчинению или силовым действиям, то они попадают под закон об экстремизме», - рассказал он.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".