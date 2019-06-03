Суд в Дагестане арестовал четверых Свидетелей Иеговы*

03 июня 2019, 17:40

Райсуд в Махачкале заключил под стражу на два месяца четверых Свидетелей Иеговы*, задержанных после обысков в их квартирах. Задержанные с ними жители Дагестана рассказали о давлении со стороны силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте прошли обыски, после которых были задержаны Свидетеля Иеговы*: Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдугалимов.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

На сегодняшнее заседание Советского районного суда Махачкалы пришло много родственников и друзей подозреваемых, мест в зале на всех не хватило, передал из суда корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщил суду следователь Иван Емельянов, уголовное дело было возбуждено 27 мая. "Абдуллаев, Абдулгалимов, Дергалев и Карпова не позднее декабря 2017 года создали ячейку, преследовавшую цели и задачи экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Они являлись организаторами и идейными вдохновителями. С декабря 2017 года и до задержания вели открытую антироссийскую и антиконституционную деятельность в виде пропагандисткой работы среди населения. Склоняли и вербовали людей к участию в деятельности ячейки, воздействуя на их религиозные чувства. Обеспечивали ячейки литературой, листовками и другими принадлежностями", - заявил следователь.

По его словам, правоохранители вели наблюдение за квартирой, где собирались подозреваемые, собирая свидетельства об их принадлежности к организации "Свидетели Иеговы"*. Следователь добавил, что в ходе обысков были обнаружены печатные издания организации и магнитные носители информации. Свое требование об аресте он обосновал тем, что подозреваемые могут скрыться от предварительного следствия или уничтожить доказательства, будут угрожать свидетелям или вернутся к деятельности, которую следствие считает преступной.

Адвокат Шамиль Тагиров высказался против ходатайства следствия. "Все четверо ранее не судимы, характеризуются положительно. У Абдуллаева и Дергалева проблемы со здоровьем, и находясь под стражей, они не смогут получать надлежащего лечения. Доводы следствия о том, что мои подзащитные могут скрыться и оказывать давление, являются голословными и материалами дела не подтверждены", - заявил адвокат. Он просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Подозреваемый Арсен Абдуллаев указал на то, что он является законопослушным гражданином и никогда не нарушал закон. "Я уже более 20 лет являюсь верующим. Это мои внутренние убеждения. Но мы не продолжаем деятельность организации «Свидетели Иеговы»*. Есть большая разница между убеждениями и принадлежностью к какой-то организации. Конституция России разрешает иметь убеждения", - заявил он. Абдуллаев заверил суд, что не намерен скрываться, если его отпустят на свободу.

Другой подозреваемый, Марат Абдулгалимов, также указал суду на свою невиновность и просил не заключать его под стражу. Однако судья Далгат Гаджиев, вернувшись из совещательной комнаты, постановил всех четверых подозреваемых арестовать на два месяца, до 27 июля.

Свидетели Иеговы* рассказали о задержаниях в Махачкале

Решение об обжаловании этого решения будет принято после обсуждения с родственниками задержанных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шамиль Тагиров. Пришедшие на заседание суда родственники заявили корреспонденту "Кавказского узла", что считают необходимым подавать апелляцию. "Фактически их преследуют только за то, что они верят в Бога", - сказала жена Арсена Абдуллаева Суат.

Она рассказала, что тоже была задержана после обысков. "1 июня к нам пришли рано утром, примерно в шесть утра. Постучали в дверь. Сказали, что соседи, и якобы им мешает машина мужа. Мы поняли, что происходит что-то не то, и не стали открывать дверь. Потом они уже сказали, что из полиции. Как только муж открыл дверь, вломились девять человек, пятеро из них были в маске. Мужа повалили на пол, а меня с сыном завели в другую комнату. До половины второго проводили обыск. Нашли в шкафу-купе два журнала. Хотя я точно уверена, что они никогда у нас в квартире не хранились. Но зато их легко было подбросить", - рассказала Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла".

Абдуллаев отказался оговорить себя и своих друзей, сообщила его жена. "За это они обещали ему сохранить свободу. Но как можно признаться в том, чего ты не делал и еще оговаривать других? Поэтому он отказался от дачи показаний и сослался на 51 статью Конституции России. Я в тот день плохо себя чувствовала, и следователь отпустил меня. Но сказал, что и меня привлечет к уголовному делу. Но потом, потому что тогда он якобы был сильно занят", - добавила женщина.

Она пожаловалась на то, что не смогла передать мужу необходимые вещи после задержания. "Несколько раз пыталась сделать ему передачу, но ничего у нас не приняли", - рассказала Суат Абдуллаева.

По ее словам, Арсен Абдуллаев работает сантехником. "Мы знакомы со всеми, кто сегодня арестован. Это добрые люди, которые никого никогда не обижали. Мария Карпова – парикмахер, хотя по образованию ветеринарный врач. Мой муж тоже получил высшее образование, и еще одно незаконченное [у него]. Марат [Абдулгалимов] занимается ремонтом обуви, Антон [Дергалев] приехал из Пятигорска и занимается в Махачкале ландшафтным дизайном. Они все мирные люди", - отметила Суат Абдуллаева.

Вместе с Марией Карповой 1 июня были задержаны Елена Петренко и гостившие у них парень и девушка. "Примерно в шесть утра 1 июня начали стучаться. Я подошла к дверям. Мне сказали, что это соседи снизу, и якобы мы их затопили. В дверях стоял один человек. Но когда открылась дверь, вошли еще несколько человек. Показали какое-то постановление и быстро убрали его. Вели видеосъемку, хотя мы просили выключить камеры. Забрали все наши телефоны, паспорта, в том числе и у наших гостей. В доме нашли какую-то флешку. Откуда она взялась, мы не знаем. Что там находилось – тоже. Нам и не сказали, запечатали ее и забрали с собой. Нас же всех четверых повезли в отдел [силовой структуры]", - рассказала Петренко корреспонденту "Кавказского узла".

В отделе на задержанных физическое и моральное давление, рассказал мужчина, гостивший у Карповой. "Стали высказывать угрозы. Один раз ударили так, что я покрутился на стуле. Это недоказуемо, но это факт. Пригрозили, что если начну жаловаться, то они сделают так, что якобы я сам первый на них набросился", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". В итоге всех, кроме Карповой отпустили, но документы до сих пор не вернули никому добавил он.

"Сегодня на заседании суда я увидела следователя, который забрал у нас документы. Я спросила у него, когда они вернут документы и банковские карты, но он сделал вид, что не понимает и быстро покинул здание суда", - рассказала Петренко.

По ее словам, встретиться с Марией Карповой в изоляторе не позволили. "Когда мы выходили из суда, Мария просила у нас, чтобы мы принесли ей средства гигиены. В суде это сделать не удалось. Хотя мы и до суда пытались передать в изолятор кое-какие вещи, но у нас не принимали их", - отметила Елена Петренко.

Адвокат Шамиль Тагиров сообщил, что никто из четырех подозреваемых не жаловался ему на условия ареста.

Защита Свидетелей Иеговы* осложнилась после признания их организации экстремистской, отмечают правозащитники. Особенно страдают вышедшие из ислама жители Северного Кавказа, так как в регионе это считается большим нарушением традиционного права, рассказала Светлана Ганнушкина.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.