Крайсуд увидел нарушения в деле сочинского Свидетеля Иеговы*

11 марта 2020, 03:47

Краснодарский краевой суд вернул дело о продлении срока содержания под стражей Свидетеля Иеговы* Вячеслава Попова в сочинский суд из-за имеющихся нарушений.

Как писал "Кавказский узел", жители Адлера Вячеслав Попов и Николай Кузичкин находятся под арестом с 10 октября 2019 года. 21 февраля суд продлил обоим срок ареста, несмотря на то что согласился с жалобой Попова на бездействие следствия. 7 марта Попов и Кузичкин были доставлены из армавирского СИЗО в Сочи на следственные действия. Их супруги Юлия Попова и Ольга Чехова попытались передать мужьям домашнюю пищу и витамины, но получили отказ. Они также пожаловались на отказ на многочисленные просьбы о свидании.

По версии следствия, Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Арестовывая верующих, силовики, выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

10 марта в Хостинском районном суде по видеоконференцсвязи с Краснодарским краевым судом состоялось рассмотрение жалобы адвоката 46-летнего Свидетеля Иеговы* Вячеслава Попова. Адвокат Сергей Яновский в интересах подзащитного подал апелляцию на постановление сочинского суда о продлении срока содержания под стражей до 24 марта, передает присутствовавшая на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

В ходе прений прокурор попросил оставить постановление сочинского суда без изменений. Вячеслав Попов и Сергей Яновский попросили удовлетворить жалобу и заменить меру пресечения с ареста на более мягкую, например, домашний арест. При этом судья также отказала в ходатайстве следователя провести заседание в закрытом режиме.

Судья, выслушав стороны, приняла решение вернуть в суд первой инстанции материалы дела по продлению стражи Вячеславу Попову до 24 марта для пересмотра "из-за имеющихся нарушений".

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".