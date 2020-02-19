Продлен арест трех ростовских Свидетелей Иеговы*

19 февраля 2020, 15:07

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца оставил сегодня под стражей местных Свидетелей Иеговы* Вилена и Арсена Аванесовых, а также Александра Паркова.

"Кавказский узел" сообщал, что Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года и с тех пор находятся под арестом. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Защита полагает, что рассмотрение дела в суде начнется в мае.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону до 20 апреля продлил срок ареста Вилена Аванесова, Арсена Аванесова и Александра Паркова, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на адвокатов обвиняемых. Сегодняшнее заседание суда, как и два предыдущих, прошло в закрытом режиме.

На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, по состоянию на 15.07 мск 19 февраля, отсутствует информация о продлении ареста Аванесовым и Парковым.

Двое других ростовских Свидетелей Иеговы* - Руслан Алыев и Семен Байбак - были задержаны 10 июня 2019 года. Суд назначил им домашний арест, срок которого продлен до 5 мая.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".