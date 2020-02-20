ЕСПЧ удовлетворил жалобы азербайджанских Свидетелей Иеговы*

20 февраля 2020, 23:29

Европейский суд по правам человека вынес два решения по жалобам азербайджанских Свидетелей Иеговы*, обязав правительство страны выплатить им более 24 тысяч евро компенсаций.

ЕСПЧ сегодня объявил решение по делу "Насиров и другие против Азербайджана". Заявителями по этому делу выступили семь граждан Азербайджана, являющиеся членами организации Свидетели Иеговы* - Фамиль Насиров, Амина Мамедова, Гюльназ Гасанова, Салатын Искендерова, Шафига Мамедова, Рахима Гусейнова и Айгюль Насирова.

По данным ЕСПЧ, в 2010 году они были задержаны и доставлены в полицейские отделения за то, что проповедовали религиозные идеи в городах Баку, Ленкорань, Агстафа, Сумгаит и Гядабей. Они были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму, эквивалентную 200 евро по обвинению в распространении неразрешенной властями религиозной литературы. Судебные инстанции Азербайджана не удовлетворили жалобы заявителей на действия полиции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Страсбургского суда.

ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей по ст. 5.1 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 9 (свобода мысли, совести и религии) Европейской конвенции прав человека и постановил выплатить компенсации за моральный ущерб в размере 3000 евро каждому. Еще 199 евро, согласно решению Страсбургского суда, власти Азербайджана должны выплатить на возмещение судебных расходов заявителей. Всего размер компенсации таким образом составил 21199 евро.

Также ЕСПЧ сегодня объявил решение по делу "Религиозная община Свидетелей Иеговы* против Азербайджана". В сообщении ЕСПЧ отмечается, что община была зарегистрирована министерством юстиции Азербайджана 22 декабря 1999 года. Жалоба касалась запрета на ввоз нескольких текстов Свидетелей Иеговы*. В частности, в июне 2008 года Государственный комитет по работе с религиозными структурами запретил ввоз некоторых образцов религиозной литературы этой организации, мотивируя это тем, что их содержание имело враждебное отношение к другим религиям и убеждениям.

Организация со своей стороны, основываясь на положениях Конституции Азербайджана и Конвенции о свободе вероисповедания, обжаловала это решение в судебном порядке. Однако суд первой инстанции поддержал запрет Госкомитета, обосновав свои выводы экспертным заключением о том, что в этих книгах "подрывается взаимопонимание, терпимость и взаимное уважение между общинами разных конфессий". Дальнейшие апелляции со стороны организации были отклонены, и Верховный суд в июне 2009 года окончательно оставил в силе этот запрет. ЕСПЧ в свою очередь усмотрел нарушение прав заявителя по ст. 10 (свобода выражения и мысли) и постановил выплатить компенсацию в размере 3000 евро за моральный ущерб и 42,56 евро на возмещение судебных затрат.

Еще одну жалобу представителя Свидетелей Иеговы* Исмаила Багирова Страсбургский суд исключил из рассмотрения, сообщил юрист Института права медиа Халид Агалиев, проводящий мониторинг расследований дел в ЕСПЧ по Азербайджану.

"В этом деле правительство признало нарушение прав заявителя и предложило компенсацию в размере 2000 евро. Однако заявителя не устроила сумма. Тем не менее, ЕСПЧ признал достаточным сумму компенсации. Суть дела заключалась в том, что заявителя задержали при исполнении религиозного обряда и оштрафовали на 1500 манатов (по курсу того времени - 1500 евро)", - рассказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ЕСПЧ в последнее время ускорил принятие решений по жалобам Свидетелей Иеговы* из Азербайджана. По его мнению, это связано с тем, что ЕСПЧ в целом относится чувствительно к жалобам от религиозных меньшинств.

При этом эксперт указал, что, несмотря на первичную регистрацию Свидетелей Иеговы* в Азербайджане в 1999 году Минюстом, впоследствии после создания Госкомитета по работе с религиозными структурами в 2001 году организация не смогла пройти перерегистрацию.

Агалиев отметил, что последние известные случаи преследования Свидетелей Иеговы* в Азербайджане были в 2016 году.

В январе 2016 года после почти годичного тюремного заключения в зале суда были освобождены "Свидетели Иеговы"* Ирина Захарченко и Валида Джебраилова. Суд назначил им наказание по обвинению в распространении запрещенной религиозной литературы в виде денежного штрафа, но сразу освободил от его уплаты.

"В последние два-три года о каких-либо преследованиях неизвестно. Возможно, это связано с тем, что члены этой общины более предпочитают не афишировать свою деятельность", - полагает Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Напомним, в октябре 2019 года ЕСПЧ поддержал отказ азербайджанских Свидетелей Иеговы* служить в армии. Властям Азербайджана было предписано выплатить заявителям более 38 тысяч евро и разработать закон об альтернативной службе.

В 2017 году Госдеп и Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью заявляли о проблемах в Азербайджане с религиозными свободами, а также о нарушении прав религиозных меньшинств в стране. Среди тех, кто подвергался преследованиям в Азербайджане, назывались и последователи "Свидетелей Иеговы"*.

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена по решению суда. Материалы о событиях, связанных с иском российского Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России", "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы" (организация запрещена в России решением суда как экстремистская).