ЕСПЧ поддержал отказ азербайджанских Свидетелей Иеговы* служить в армии

17 октября 2019, 16:08

Азербайджанские суды нарушили принцип свободы совести, приговорив к тюремному заключению пять Свидетелей Иеговы*, отказавшихся проходить воинскую службу, постановил Европейский суд по правам человека. Властям Азербайджана предписано выплатить заявителям более 38 тысяч евро и разработать закон об альтернативной службе.

Мушфиг Мамедов, Самир Гусейнов, Фарид Мамедов, Фахраддин Мирзоев и Камран Мирзоев по своим религиозным убеждениям отказались от службы в армии и попросили дать им возможность пройти альтернативную службу, но получили отказ. Все пятеро были признаны судом в Азербайджане уклонистами и оказались в заключении на сроки от шести месяцев до года. Вышестоящие судебные инстанции отклонили их жалобы, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ усмотрел в этом нарушение свободы совести, гарантированной девятой статьей Европейской конвенции по правам человека и назначил властям Азербайджана 38269 евро штрафа. 5161 евро из этих денег присуждены Мушфигу Мамедову, 8830 евро - Самиру Гусейнову, 10995 евро - Фариду Мамедову, 9683 евро - Фахраддину Мирзоеву, 3600 евро - Камрану Мирзоеву. Интересы заявителей в ЕСПЧ представляли юристы из Великобритании, Финляндии, Франции, Грузии и Австрии, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ЕСПЧ.

В решении суда также говорится, что правительство Азербайджана должно урегулировать законодательство об альтернативной службе. Юрист Института права медиа Халид Агалиев, занимающийся мониторингом решений ЕСПЧ по Азербайджану, отметил, что право на альтернативную службу закреплено в Конституции страны. "Однако до сих пор парламент Азербайджана не принял такого закона. Представители власти до сих пор мотивировали это тем, что страна находится в состоянии войны с Арменией, и в таких условиях воинская повинность должна быть всеобщей. С другой стороны, Азербайджан, вступая в Совет Европы, принял обязательство принять закон об альтернативной службе. В любом случае, закон должен быть принят. В нем может быть оговорено, что положения закона вступают в силу, скажем, после прекращения Карабахского конфликта. А в отсутствие закона отказ гражданам в несении альтернативной службы и лишение свободы является неправомерным, потому и ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не ведутся с апреля 2016 года, хотя стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Новости о событиях в зоне конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

По словам адвоката, Мушвиг Мамедов попросил о прохождении альтернативной службы в 2007 году. Из-за отсутствия соответствующего закона на него завели уголовное дело, итогом которого стал шестимесячное заключение Мамедова. За тот же отказ отслужить в армии Мамедов подвергался уголовному преследованию дважды - в 2009 году его оштрафовали на 250 манатов, что по тогдашнему курсу равнялось примерно 300 долларам.

Самир Гусейнов был приговорен к 10-месячному заключению. "Суд исходил из того, что Гусейнов не представил доказательств того, что верования Свидетелей Иеговы* не предусматривают воинской службы", - отметил Халид Агалиев. Фарида Мамедова и Кямрана Мирзоева осудили на девять месяцев лишения свободы. Фахраддин Мирзоев был приговорен к году лишения свободы, но впоследствии его помиловали, сообщил адвокат.

Он добавил, что в своих жалобах в ЕСПЧ заявители не ставили вопрос об отсутствии у Свидетелей Иеговы* государственной регистрации.

Свидетели Иеговы* не были зарегистрированы в Азербайджане в связи с тем, что отказываются брать в руки оружие и выступают против службы в армии, пояснил ранее "Кавказскому узлу" обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

В последнее время информации о преследовании Свидетелей Иеговы* в Азербайджане не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "По крайней мере, к нам таких обращений не поступало. Несколько лет назад арестовали двух женщин. Но нашими усилиями и после вмешательства международных структур их отпустили. Община Свидетелей Иеговы* в Азербайджане небольшая. В частных домах проводят свои собрания, обряды. В сводках МВД также уже давно не встречаю информацию о выявлении «незаконного собрания» или «незаконной литературы» этой общины", - сказал Гасанов.

В январе 2016 года после почти годичного тюремного заключения в зале суда были освобождены "Свидетели Иеговы"* Ирина Захарченко и Валида Джебраилова. Суд назначил им наказание по обвинению в распространении запрещенной религиозной литературы в виде денежного штрафа, но сразу освободил от его уплаты.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Ранее, в 2017 году, Госдеп и Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью заявляли о проблемах в Азербайджане с религиозными свободами, а также о нарушении прав религиозных меньшинств в стране. Среди тех, кто подвергался преследованиям в Азербайджане, назывались и последователи "Свидетелей Иеговы"*.

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны в России экстремистскими, их деятельность запрещена по решению суда.