17 октября 2019, 10:01

Азербайджан зафиксировал обстрелы двух сел

Позиции азербайджанской армии 20 раз подверглись обстрелам, в том числе в двух селах граничащих с Арменией районов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничных районах, насчитав 22 нарушения режима перемирия.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гызылгаджылы Газахского района, в селe Алибейли Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

Стороны договорились о перемирии после обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах в зоне конфликта.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Азербайджан заявил об обстрелах в селах приграничных районов".

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