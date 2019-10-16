Военнослужащие армянской армии. Фото: Пресс-служба МО Аремнии http://www.mil.am/hy/news/6934

16 октября 2019, 09:42

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничных районах

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 22 раза в двух граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского и Гедабекского районов.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

Стороны договорились о перемирии после обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах в зоне конфликта.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Азербайджан заявил об обстрелах в селах приграничных районов".

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