Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел

15 октября 2019, 09:23

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 21 обстрелу, в том числе в граничащих Арменией районах, заявило Министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября Минобороны Азербайджана сообщало о 22 обстрелах в зоне конфликта.

С 14 по 15 октября позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз с использованием крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Алибейли и Агбулаг в Товузском районе, в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, а также на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.