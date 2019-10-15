Военнослужащие армянской армии. Фото: Пресс-служба МО Аремнии http://www.mil.am/hy/news/6934

15 октября 2019, 09:23

Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел

Позиции азербайджанской армии за минувшие сутки подверглись 21 обстрелу, в том числе в граничащих Арменией районах, заявило Министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября Минобороны Азербайджана сообщало о 22 обстрелах в зоне конфликта.

С 14 по 15 октября позиции азербайджанских военных были обстреляны 21 раз с использованием крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Алибейли и Агбулаг в Товузском районе, в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, а также на безымянных высотах в Газахском районе, отмечает ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Стороны договорились о перемирии после обострения в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах в зоне конфликта.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Азербайджан заявил об обстрелах в селах приграничных районов".

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