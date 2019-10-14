Азербайджан зафиксировал 22 обстрела в зоне конфликта

14 октября 2019, 08:48

Обстрелы произошли в том числе в граничащем с Арменией районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября Минобороны Азербайджана сообщало о 24 обстрелах в зоне конфликта.

Позиции азербайджанских военных с 13 по 14 октября были обстреляны 22 раза, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Огонь велся как сто стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

После обострения военных действий в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованном на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.