Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

13 октября 2019, 08:59

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны со стороны Армении и с территорий, находящихся под контролем армянской стороны, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана насчитало 22 обстрела в зоне конфликта за сутки. Нагорный Карабах в еженедельной сводке сообщил 12 октября о 90 обстрелах своих позиций.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись, в частности, с позиций на территории "Ноемберянского района" и "Бердского района", а также с позиций близ "оккупированных сел". Под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, в селe Агдам Товузского района, а также в селe Заманлы, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".