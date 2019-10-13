13 октября 2019, 08:59

Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны со стороны Армении и с территорий, находящихся под контролем армянской стороны, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана насчитало 22 обстрела в зоне конфликта за сутки. Нагорный Карабах в еженедельной сводке сообщил 12 октября о 90 обстрелах своих позиций.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись, в частности, с позиций на территории "Ноемберянского района" и "Бердского района", а также с позиций близ "оккупированных сел". Под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, в селe Агдам Товузского района, а также в селe Заманлы, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Азербайджан заявил об обстрелах в селах приграничных районов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 октября 2019, 08:00

13 октября 2019, 06:22

13 октября 2019, 05:20

  • Силовики вытесняют правозащитников из общественных наблюдательных комиссий на Юге России

    Места в общественных наблюдательных комиссиях, которые контролируют ситуацию с обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, занимают бывшие силовики или чиновники службы исполнения наказаний. При формировании комиссий в Адыгее, Дагестане, Чечне, Краснодарском крае и Ростовской области предложения по кандидатам Совета по правам человека были приняты во внимание только частично.

13 октября 2019, 04:18

  • Защита Кочесоко настаивает на прекращении уголовного дела

    Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении черкесского активиста Мартина Кочесоко из-за того, что следствие не дало процессуальную оценку показаниям свидетелей защиты, а ходатайства адвокатов отклонены безосновательно. Защита будет добиваться прекращения уголовного дела на стадии следствия, а если не получится, то в суде.

13 октября 2019, 03:18

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи