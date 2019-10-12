12 октября 2019, 13:10

Нагорный Карабах заявил о 90 обстрелах своих позиций за неделю

Азербайджанские военные с 6 по 12 октября сделали более 700 выстрелов, нарушив перемирие на линии соприкосновения войск, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 29 сентября по 5 октября Нагорный Карабах насчитал 100 обстрелов своих позиций.

За очередную неделю военное ведомство Нагорного Карабаха зафиксировало 90 обстрелов с азербайджанской стороны. Все они велись из стрелкового оружия, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте Минобороны Азербайджана к 13.10 мск 12 октября не появилось комментариев относительно данного заявления. Однако ведомство в течение недели ежедневно сообщало о нарушении перемирия армянской стороной. Только за минувшие сутки со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха были произведены 22 обстрела, утверждает Минобороны Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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