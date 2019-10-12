Нагорный Карабах заявил о 90 обстрелах своих позиций за неделю

12 октября 2019, 13:10

Азербайджанские военные с 6 по 12 октября сделали более 700 выстрелов, нарушив перемирие на линии соприкосновения войск, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 29 сентября по 5 октября Нагорный Карабах насчитал 100 обстрелов своих позиций.

За очередную неделю военное ведомство Нагорного Карабаха зафиксировало 90 обстрелов с азербайджанской стороны. Все они велись из стрелкового оружия, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте Минобороны Азербайджана к 13.10 мск 12 октября не появилось комментариев относительно данного заявления. Однако ведомство в течение недели ежедневно сообщало о нарушении перемирия армянской стороной. Только за минувшие сутки со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха были произведены 22 обстрела, утверждает Минобороны Азербайджана.