Азербайджанские военные. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

12 октября 2019, 08:47

Азербайджан заявил о 22 обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта за минувшие сутки подверглись 22 обстрелам, заявило министерство обороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", утром 11 октября Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Столько же обстрелов насчитало ведомство и за сутки с утра 11 по утро 12 октября. "Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - утверждает Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.45 мск 12 октября не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном".

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