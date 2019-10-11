11 октября 2019, 10:24

Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Азербайджан заявил об обстрелах в селах приграничных районов, насчитав 21 выстрел со стороны Армении.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года произошло обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянский военнослужащий погиб на границе с Азербайджаном", "Ответственность за инцидент на матче "Карабаха" признали армянские ультрас", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике".

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