Автомат. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

06 октября 2019, 06:26

Нагорный Карабах насчитал сто обстрелов со стороны Азербайджана за неделю

Азербайджанская стороны за семь дней более ста раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения, сделав около 800 выстрелов, сообщило Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 28 сентября Нагорный Карабах насчитал порядка 150 случае нарушения перемирия со стороны военных армии Азербайджана.

«В период с 29 сентября по 5 октября азербайджанская сторона более 100 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций около 800 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Нагорного Карабаха и переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

При этом ведомство отмечает, что "подразделения Армии обороны продолжают сохранять полный контроль на передовой линии".

После того, как карабахский конфликт обострился в апреле 2016 года, стороны заявили о перемирии, но противостояние при этом остановлено не было, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Военнослужащий погиб в Нагорном Карабахе", "Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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