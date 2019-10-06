Нагорный Карабах насчитал сто обстрелов со стороны Азербайджана за неделю

06 октября 2019, 06:26

Азербайджанская стороны за семь дней более ста раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения, сделав около 800 выстрелов, сообщило Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 28 сентября Нагорный Карабах насчитал порядка 150 случае нарушения перемирия со стороны военных армии Азербайджана.

«В период с 29 сентября по 5 октября азербайджанская сторона более 100 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорный Карабах) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций около 800 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Нагорного Карабаха и переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

При этом ведомство отмечает, что "подразделения Армии обороны продолжают сохранять полный контроль на передовой линии".

После того, как карабахский конфликт обострился в апреле 2016 года, стороны заявили о перемирии, но противостояние при этом остановлено не было, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".