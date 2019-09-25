Нагорный Карабах рапортовал о сбитом азербайджанском беспилотнике

25 сентября 2019, 17:11

Беспилотный летательный аппарат Азербайджана был сбит сегодня во время разведки территории, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, противовоздушные оборонительные подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха обнаружили сегодня около 10.15 по местному времени (9.15 мск) азербайджанский беспилотник типа ORBITER-2.

Летательный аппарат был сбит в районе города Акна Аскеранского района Нагорного Карабаха, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны республики.

На сайте ведомства размещены фотографии сбитого беспилотника с указанием его серийного номера.

Оборонное ведомство Азербайджана, по состоянию на 17.15 мск сегодня, не прокомментировало заявление Нагорного Карабаха.

Отметим, что Азербайджан ежедневно публикует сводки обстрелов в зоне карабахского конфликта. Так, сегодня Минобороны Азербайджана насчитало 20 обстрелов за прошедшие сутки. 24 сентября Азербайджан сообщил об обстреле трех сел на границе с Арменией, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.

После обострения конфликта, которое произошло в апреле 2016 года, стороны договорились о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Нарушения режима прекращения огня фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 июня Азербайджан заявил о ракетной атаке с территории Нагорного Карабаха: огонь из ракетно-зенитного комплекса был открыт во время плановых учений. Военное ведомство непризнанной республики заявило о нарушении зоны полетов авиацией Азербайджана.

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".