Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата

24 сентября 2019, 22:56

Останки убитого в зоне карабахского конфликта солдата Рамина Абдулрахманова выданы азербайджанской стороне при содействии Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанских военных в совершении 22 сентября диверсии, заявив о гибели одного из нападавших. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в диверсии. По версии ведомства, погибший солдат Рамин Абдулрахманов заблудился на приграничной территории.

Тело азербайджанского военнослужащего было вынесено из нейтральной зоны на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитете Красного креста (МККК) в Армении Зара Аматуни. Министр обороны Армении Давид Тоноян на прошедшем сегодня брифинге уточнил, что тело солдата было передано азербайджанской стороне вечером 23 сентября.

Пресс-секретарь Армии обороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян настаивает на том, что Абдулрахманов погиб в ходе диверсии. "В случае необходимости армянская сторона опубликует кадры попытки диверсионного проникновения со стороны Азербайджана", - сказал он. Асратян пояснил, что инцидент зафиксирован видеокамерами, установленными на передовой линии, информировал сегодня "Sputnik Армения".

"Нейтрализованный нашими военными был военнослужащим бригады специального назначения Азербайджана (Яшма)", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию советника президента Нагорного Карабаха Тиграна Абрамяна на его странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта "в целом стабильная и контролируемая", информировало издание Factinfo (перевод корреспондента "Кавказского узла").

На сайте Минобороны Азербайджана к 22.56 мск 24 сентября не появилось информации о передаче останков погибшего.

Последнее серьезное обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, после этого стороны объявили о перемирии. Однако солдаты говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".