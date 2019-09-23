Боевые позиции в зоне карабахского конфликта. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

23 сентября 2019, 12:28

Минобороны Азербайджана озвучило версию гибели солдата в зоне конфликта

Версию о диверсии на границе с Нагорным Карабахом Минобороны Азербайджана назвало ложью, а погибший солдат Рамин Абдулрахманов заблудился на приграничной территории.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сегодня заявило о диверсии со стороны азербайджанских военных 22 сентября и гибели одного из нападавших. Погибшим оказался "один из бойцов" армии Азербайджана, уточнил пресс-секретарь Минобороны Армении.

22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Рамин Абдулрахманов заблудился и погиб на территории линии соприкосновения азербайджанских и нагорно-карабахских войск, со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана передает сегодня Haqqin.az.

"Сообщение армянской стороны о том, что азербайджанская армия предприняла провокацию на линии фронта, является ложью", - цитирует оборонное ведомство Азербайджана Minval.az.

Азербайджан обратился в Международный комитет Красного Креста для помощи в безопасной эвакуации тела погибшего, информирует сегодня Vzglyad.az.

На сайте Минобороны Азербайджана на 12.10 мск сегодня нет информации по поводу погибшего солдата, военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха также пока не прокомментировали заявление азербайджанской стороны.

По данным Института каспийских военных исследований на конец июля, с начала 2019 года из 20 погибших азербайджанских военных лишь пятеро были убиты в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта. Один из военнослужащих погиб в перестрелке с нарушителями границы. Еще один военный скончался от болезни, двое умерли в результате обморожения. Четыре человека погибли по неизвестным причинам, двое погибли в ДТП, четверо - в результате взрывов мин и снарядов, один военный совершил самоубийство.

Отметим, что Минобороны Азербайджана сообщило сегодня, что позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 22 раза, под огонь попали четыре села в приграничных районах, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. 22 сентября Азербайджан заявил о 24 обстрелах своих позиций за сутки. В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха 20 сентября заявило, что с 15 по 21 сентября азербайджанские солдаты сделали более тысячи выстрелов по позициям Армии обороны. 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села", "Новый статус-кво в Карабахе закладывает основу для возобновления конфликта". 

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