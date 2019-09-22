22 сентября 2019, 08:50

Азербайджан сообщил о 24 обстрелах за сутки

Позиции азербайджанских войск в зоне конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, под огонь попало село в приграничном районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций за сутки, а Нагорный Карабах, в свою очередь, о 120 обстрелах в зоне конфликта за неделю, с 15 по 21 сентября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, на безымянных высотах в Газахском районе, отметило ведомство. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили перемирие, но противостояние так и не было оставновлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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