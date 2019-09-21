Нагорный Карабах насчитал 120 обстрелов в зоне конфликта за неделю

21 сентября 2019, 14:00

Азербайджанские солдаты с 15 по 21 сентября сделали более тысячи выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 7 по 14 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 95 случаев нарушения перемирия азербайджанскими военными.

С 15 по 21 сентября на линии соприкосновения арцахских (нагорно-карабахских. - Прим. "Кавказского узла") и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня более 120 раз", - говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, обстрелы велись из стрелкового оружия разного калибра, всего было сделано более тысячи выстрелов.

Минобороны Азербайджана к 14.00 мск 21 сентября не отреагировало на своем сайте на это заявление. Однако азербайджанская сторона с 15 по 21 сентября ежедневно сообщала об обстрелах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, только за минувшие с утра 21 сентября сутки позиции Азербайджана подверглись обстрелу 23 раза. Согласно подсчетам "Кавказского узла", всего за неделю Минобороны Азербайджана зафиксировало 146 обстрелов. При этом миссия ОБСЕ, 18 сентября совершившая плановый мониторинг линии соприкосновения войск, никаких нарушений не обнаружила.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

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