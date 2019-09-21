Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах трех сел

21 сентября 2019, 09:45

Армянская сторона 23 раза за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня в зоне конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана, отметив, что обстрел велся в том числе из крупнокалиберных пулеметов.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Азербайджан сообщил о 21 обстреле в приграничном районе, в том числе из крупнокалиберных пулеметов.



Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза с 20 по 21 сентября, под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара Газахского района и селe Геяли Гедабекского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии также на безымянных высотах Товузского и Гедабекского районов, уточнило ведомство.

Огонь в том числе из крупнокалиберных пулеметов велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 9.20 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

