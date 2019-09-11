Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел

11 сентября 2019, 10:03

Позиции азербайджанских военных были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе в селах граничащих с Арменией районов, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о 23 обстрелах в зоне конфликта, днем ранее – о 20 обстрелах.

Режим прекращения огня за сутки был нарушен 22 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В частности, позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым Газахского района, Алибейли, Агдам и Агбулаг Товузского района были обстреляны с позиций, расположенных в селах "Ноемберянского и Бердского района Армении", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд расположены в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.

Кроме того, обстрелы велись с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", уточнило Минобороны.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".