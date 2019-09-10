Последствия артобстрелов. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

10 сентября 2019, 09:15

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза за сутки в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Азербайджан заявил о 20 обстрелах за сутки.

С 9 по 10 сентября режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен 23 раза, позиции азербайджанской армии были обстреляны с применением снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск нет информации относительно этого заявления об обстрелах. 

После вооруженных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили перемирие, но противостояние сторон так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Материалы о том, что происходит в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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