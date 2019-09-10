10 сентября 2019, 09:15
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных были обстреляны 23 раза за сутки в зоне карабахского конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Азербайджан заявил о 20 обстрелах за сутки.
С 9 по 10 сентября режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен 23 раза, позиции азербайджанской армии были обстреляны с применением снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск нет информации относительно этого заявления об обстрелах.
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