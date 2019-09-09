Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

09 сентября 2019, 10:59

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 20 раз за сутки, под огонь попали села в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября Азербайджан заявил о 22 обстрелах за сутки.

Режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 20 раз, позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в селе Мунджуглу в Товузском районе и в селe Заманлы в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.50 мск нет информации относительно этого заявления об обстрелах.