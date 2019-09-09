Фото: пресс-служба МО Азебрайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=28410

09 сентября 2019, 10:59

Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 20 раз за сутки, под огонь попали села в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября Азербайджан заявил о 22 обстрелах за сутки.

Режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 20 раз, позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в селе Мунджуглу в Товузском районе и в селe Заманлы в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.50 мск нет информации относительно этого заявления об обстрелах. 

В апреле 2016 года, после вооруженных действий в зоне карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, но противостояние сторон так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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