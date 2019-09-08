Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки

08 сентября 2019, 09:15

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в трех селах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Гаджаллы Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск нет информации относительно этого заявления. Вчера, 7 сентября, оборонное ведомство Нагорного Карабаха, которое ведет еженедельный подсчет нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана, сообщило о 110 обстрелах с 1 по 7 сентября.

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