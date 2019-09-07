Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны

07 сентября 2019, 09:12

Азербайджанские позиции 20 раз за минувшие сутки были обстреляны в зоне какрабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 6 сентября Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана. Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.12 мск не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

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