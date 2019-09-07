Азербайджанские учения. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

07 сентября 2019, 09:12

Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны

Азербайджанские позиции 20 раз за минувшие сутки были обстреляны в зоне какрабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 6 сентября Азербайджан насчитал 21 обстрел своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны Азербайджана. Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территории, контролируемой властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.12 мск не отреагировали на это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Аналитики: перемирие фиксирует закрепление за Азербайджаном ключевых высот", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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